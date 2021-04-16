Пирог с творогом: настоящее наслаждение

Пирог с творогом! Приготовьте к чаю на десерт простой и быстрый пирог с творогом. Каждый кусочек этого пирога является настоящим наслаждением.
Пирог с творогом: ингредиенты
Для теста:
- два полных стакана с верхом муки
- сто пятьдесят граммов сливочного масла
- сто граммов сахарного песка
- чайная ложка разрыхлителя
- одно яйцо
Для начинки:
- триста граммов творога
- одно яйцо
- шесть ложек сахарного песка
Пирог с творогом: приготовление
Начать надо с приготовления песочного теста:
- Муку отмерить и переложить в глубокую миску.
- В ту же миску всыпать сахарный песок.
- Сливочное масло достать из морозилки и, пока оно не стало мягким, натереть на крупной терке.
- Доложить его к муке и сахару.
- Руками перемешать все ингредиенты.
- Добавить разрыхлитель и перемешать ложечкой.
- В ту же миску вбить яйцо.
- Размять все руками, пока не получим мелкую крошку. Таким образом получим песочное тесто.
А сейчас нужно подготовить творожную начинку:
- Творог поместить в глубокую миску.
- Туда же вбить яйцо и всыпать сахарный песок.
- Хорошенько размять все вилочкой и отложить минут на десять.
А теперь надо собрать пирог и испечь его:
- Половину полученного песочного теста выложить в глубокую форму.
- На тесто залить творожную начинку.
- Разровнять ее по поверхности.
- Сверху равномерно распределить оставшуюся часть теста.
- Духовку заранее разогреть до ста восьмидесяти градусов и отправить туда пирог примерно на полчаса.
Через тридцать минут пирог с творогом будет готов.
Разрежьте его на порционные кусочки, залейте каким-нибудь сиропом и подайте, заварите крепкий чай и подайте к столу.
Пирог с творогом: готов
Приятного чаепития!
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