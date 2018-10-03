Не знаю, как у вас, а в моей семье очень любят котлеты.

Поэтому сегодня на обед я приготовила самые вкусные котлеты с овсяными хлопьями. И очень хочу рассказать вам, как приготовить такие котлеты дома. Котлеты с овсяными хлопьями получаются очень нежные и сочные: поджаристая румяная корочка сверху, а внутри — сочный вкусный фарш. Не пожалейте своего времени и обязательно приготовьте вкусные домашние котлеты с овсяными хлопьями.

Состав продуктов

0,5 килограмма мясного фарша;

1 зубчик чеснока;

половина стакана овсяных хлопьев;

1 репчатая луковица;

четверть стакана молока;

1 яйцо куриное;

перец и соль — по вкусу.

Самые вкусные котлеты с овсяными хлопьями: пошаговый процесс приготовления

Яйцо вбиваем в миску и смешиваем с молоком. Яично-молочной смесью заливаем овсяные хлопья, которые предварительно высыпаем в миску. Убираем хлопья в сторону, чтобы они набухли: примерно на 30 минут. Репчатый лук чистим от шелухи и измельчаем. Его можно мелко порубить ножом, измельчить в блендере или же просто натереть на терке: как вам нравится. Точно также измельчаем чеснок. В готовый мясной фарш добавляем измельченные лук с чесноком. Фарш для таких котлет вы можете использовать уже готовый, либо же сами можете перекрутить мясо через мясорубку. Овсяные хлопья уже набухли и размягчились. Их также добавляем к мясному фаршу. Теперь фарш перчим и солим. На это количество продуктов уйдет приблизительно две чайные ложки соли, но вы делайте по своему вкусу: для кого-то это количество может быть недостаточным, а для других котлеты окажутся слишком соленые. Фарш перемешиваем и хорошо отбиваем руками. Чем лучше вы отобьете фарш, тем котлеты получатся вкуснее. В миску наливаем холодную воду и начинаем формировать котлеты. Опустите руки в воду, намочите их и возьмите кусочек фарша. Сформируйте котлету круглой или овальной формы. Принципиальности в этом нет никакой, делайте такие котлеты, как вы любите. Сформируйте котлеты из всего фарша. По желанию, их можно запанировать в сухарях, но это не обязательно. Сковороду ставим на огонь, наливаем растительное масло и разогреваем. На разогретую сковороду выкладываем котлеты. Когда котлеты снизу подрумянятся, переверните их на другую сторону и продолжайте дальше жарить. Огонь не должен быть сильным, чтобы котлеты хорошо прожарились, а не только подрумянились. Когда котлеты будут обжарены с двух сторон, накройте их крышкой, уменьшите огонь до минимума и дайте им несколько минут потомиться.

Котлеты с овсяными хлопьями готовы. Подавать к столу их можно с любым гарниром: картофельным пюре, гречневой кашей или с овощным салатом. Или же просто можно отрезать кусочек свежего хлебушка, положить на него котлетку и съесть: это будет вообще вкусно. Готовьте с нашим сайтом, балуйте своих любимых различными вкусняшками: а мы будем находить для вас новые рецепты.

Приятного аппетита!

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