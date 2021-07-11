Быстрый малиновый конфитюр за 3 минуты! Классический рецепт с пектином и заморозка малины на зиму

Сегодня стали популярными быстрые и простые рецепты варки варенья, которые не занимают много времени, не заставляют стоять часами у плиты в жаркие, летние дни. Это один из таких простых вариантов вкусного конфитюра.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

малина, 1 кг;

сахар, 500 г;

пектин, 15 – 20 г.

Процесс приготовления

Если вы будете брать меньше сахар, к примеру, 250 г, тогда на 1 кг ягод, добавляем 25 – 30 г пектина.

Малину засыпаем сахаром и пару ложек смешиваем с пектином.

Варим, периодически перемешиваем.

Совет: сахар обязательно смешиваем с пектином, чтобы он сразу в кастрюле не взялся комком.

Варим 3 минуты после закипания на небольшом огне и разливаем по сухим и стерильным банкам, закручиваем крышками.

Переворачивать и укутывать нет необходимости, просто оставляем остывать.

Конфитюр с полезным для организма пектином, получается очень густым и ароматным, т.к. варенье не варится долго, все полезные свойства сохраняются.

Чтобы заморозить красивые ягодки для декора десертов, малину и другие ягоды выкладываем в формы, отправляем их в морозилку.

Когда ягоды замерзнут, собираем их в пакет или емкость и храним в морозильной камере.