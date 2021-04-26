Лечо Дыхание дракона на зиму. Для тех, кто любит поострее

Лечо Дыхание дракона на зиму можно подавать с любым пловом либо с картошкой. Те кто любит острые блюда, по достоинству оценят Ваши старания.

Лечо Дыхание дракона на зиму: ингредиенты

Помидоры — 2,2 кг. (два килограмма двести грамм) Острый перец — 1,5 кг. (полтора килограмма) Песок сахарный — 5 ст. л (пять столовых ложек) Масло растительное — 100 мл. (сто миллилитров) Чеснок — 150 грамм (сто пятьдесят грамм) Уксус 9 % — 1 д. л (одна десертная ложка) Соль 1 ст. л (дна столовая ложка на полулитровую банку) Укроп, кинза, базилик — по вкусу

Процесс приготовления:

Разрезать помидоры на несколько частей и измельчить блендером или мясорубкой.

Томатную массу вылить в кастрюлю с толстым дном.

Поставить кастрюлю на плиту и на слабом огне довести до кипения. Варить ещё 5-7 минут.

Нарезать острый перец брусочками (не очищаем от семян, лишь надо отрезать хвостики) толщиний1,5-2 см.

Измельчить чеснок.

Мелко нарубить ножом свежую зелень.

Когда томаты прокипят, добавить к ним перец. Туда же всыпать соль, растительное масло, сахар и перемешать. Оставить всё закипать и варим 10 минут.

Затем добавляем чеснок, зелень, всё размешать и варить ещё 10-15 минут.

Разложить кипящий перец по стерилизованным банкам ,налить уксус и закрыть крышками.

Лечо Дыхание дракона на зиму для любителей острого.

Готовьте на здоровье!