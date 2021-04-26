Лечо Дыхание дракона на зиму. Для тех, кто любит поострее

Лечо Дыхание дракона на зиму можно подавать с любым пловом либо с картошкой. Те кто любит острые блюда, по достоинству оценят Ваши старания.
Лечо Дыхание дракона на зиму: ингредиенты
- Помидоры — 2,2 кг. (два килограмма двести грамм)
- Острый перец — 1,5 кг. (полтора килограмма)
- Песок сахарный — 5 ст. л (пять столовых ложек)
- Масло растительное — 100 мл. (сто миллилитров)
- Чеснок — 150 грамм (сто пятьдесят грамм)
- Уксус 9 % — 1 д. л (одна десертная ложка)
- Соль 1 ст. л (дна столовая ложка на полулитровую банку)
- Укроп, кинза, базилик — по вкусу
Процесс приготовления:
- Разрезать помидоры на несколько частей и измельчить блендером или мясорубкой.
- Томатную массу вылить в кастрюлю с толстым дном.
- Поставить кастрюлю на плиту и на слабом огне довести до кипения. Варить ещё 5-7 минут.
- Нарезать острый перец брусочками (не очищаем от семян, лишь надо отрезать хвостики) толщиний1,5-2 см.
- Измельчить чеснок.
- Мелко нарубить ножом свежую зелень.
- Когда томаты прокипят, добавить к ним перец. Туда же всыпать соль, растительное масло, сахар и перемешать. Оставить всё закипать и варим 10 минут.
- Затем добавляем чеснок, зелень, всё размешать и варить ещё 10-15 минут.
- Разложить кипящий перец по стерилизованным банкам ,налить уксус и закрыть крышками.
Лечо Дыхание дракона на зиму для любителей острого.
Готовьте на здоровье!
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