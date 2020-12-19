Если готовлю курицу, то только так. И на ужин, и на праздничный стол (коронный рецепт)

Я всегда делаю курицу только по этому рецепту – мясо всегда получается очень нежным и сочным, вкусным, с пикантными нотками. Такое блюдо – это полноценный ужин с картофелем. Вам останется только сделать еще салатик.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

курица;

картофель;

чеснок, 6 зубчиков;

горчица острая и соевый соус по 1 ст.л;

масло растительное, 50 мл;

розмарин, хмели сунели, куркума по щепотке;

сок половины лимона.

Процесс приготовления

Курицу надрезаем по грудке, промываем и просушиваем бумажными полотенцами

Все продукты для маринада смешиваем, добавляем по вкусу соль и натираем мясо.

Противень застилаем пергаментом и выкладываем тушку, поливаем ее остатками соуса.

Картофель в кожуре хорошо моем при помощи кухонной губки, чтобы удалить всю грязь. Режем дольками.

Птицу убираем на тарелку, выкладываем картофель в лужу соуса на противень и перемешиваем, чтобы масса покрыла картофельные дольки. Солим еще и перчим.

Противень с картофелем ставим внизу, на решетку сверху выкладываем курицу, сначала разрезом вверх и запекаем при 180 градусах около 40 минут.

Переворачиваем тушку и допекаем еще 20 – 30 минут до румяной корочки.

Сок птицы будет капать на картофель и он получиться просто изумительным.

Можно все выложить на одно больше блюдо или выложить картофель, а на второе блюдо положить куски лаваша и на него – куски курицы.

Вот такой царский ужин или большое праздничное блюдо вы сделаете за один раз. К нему отлично подходят маринованные овощи, салаты из свежих овощей.