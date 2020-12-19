Если готовлю курицу, то только так. И на ужин, и на праздничный стол (коронный рецепт)

Я всегда делаю курицу только по этому рецепту – мясо всегда получается очень нежным и сочным, вкусным, с пикантными нотками. Такое блюдо – это полноценный ужин с картофелем. Вам останется только сделать еще салатик.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- курица;
- картофель;
- чеснок, 6 зубчиков;
- горчица острая и соевый соус по 1 ст.л;
- масло растительное, 50 мл;
- розмарин, хмели сунели, куркума по щепотке;
- сок половины лимона.
Процесс приготовления
Курицу надрезаем по грудке, промываем и просушиваем бумажными полотенцами
Все продукты для маринада смешиваем, добавляем по вкусу соль и натираем мясо.
Противень застилаем пергаментом и выкладываем тушку, поливаем ее остатками соуса.
Картофель в кожуре хорошо моем при помощи кухонной губки, чтобы удалить всю грязь. Режем дольками.
Птицу убираем на тарелку, выкладываем картофель в лужу соуса на противень и перемешиваем, чтобы масса покрыла картофельные дольки. Солим еще и перчим.
Противень с картофелем ставим внизу, на решетку сверху выкладываем курицу, сначала разрезом вверх и запекаем при 180 градусах около 40 минут.
Переворачиваем тушку и допекаем еще 20 – 30 минут до румяной корочки.
Сок птицы будет капать на картофель и он получиться просто изумительным.
Можно все выложить на одно больше блюдо или выложить картофель, а на второе блюдо положить куски лаваша и на него – куски курицы.
Вот такой царский ужин или большое праздничное блюдо вы сделаете за один раз. К нему отлично подходят маринованные овощи, салаты из свежих овощей.
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