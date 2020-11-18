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Салат «Мальвина» — быстрый, простой салат на скорую руку!

Меня такие рецепты всегда выручают, если хочется что-то очень вкусное, но долго стоять на кухне нет никакого желания. Салат еще хорош тем, что готовить его мы будем из самых простых и доступных продуктов.

Салат «Мальвина» — быстрый, простой салат на скорую руку!

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • капуста красная, 1.5 кг;
  • лук порей, 100 г;
  • сыр, 150 г;
  • кукуруза консервированная, 1 банка;
  • майонез, около 200 г;
  • укроп.

Процесс приготовления

Капусту тонко шинкуем.

Лук режем тонкими полукольцами.

Смешиваем капусту с луком, немного солим и приминаем руками.

Сыр трем на крупной терке и смешиваем с салатом.

Добавляем кукурузу и укроп, перемешиваем и заправляем майонезом по вкусу.

Салат «Мальвина» — быстрый, простой салат на скорую руку!

Я знаю, что многие на основе этого салата и свои варианты. К примеру, добавляют кисло-сладкое яблоко, тертое на крупной терке. Другие не любят кукурузу и заменяют ее консервированным горошком. Третьи добавляют не только укроп, но и много петрушки. Так что, можете и сами что-то добавить свое.

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