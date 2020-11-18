Салат «Мальвина» — быстрый, простой салат на скорую руку!

Меня такие рецепты всегда выручают, если хочется что-то очень вкусное, но долго стоять на кухне нет никакого желания. Салат еще хорош тем, что готовить его мы будем из самых простых и доступных продуктов.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

капуста красная, 1.5 кг;

лук порей, 100 г;

сыр, 150 г;

кукуруза консервированная, 1 банка;

майонез, около 200 г;

укроп.

Процесс приготовления

Капусту тонко шинкуем.

Лук режем тонкими полукольцами.

Смешиваем капусту с луком, немного солим и приминаем руками.

Сыр трем на крупной терке и смешиваем с салатом.

Добавляем кукурузу и укроп, перемешиваем и заправляем майонезом по вкусу.