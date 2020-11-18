Салат «Мальвина» — быстрый, простой салат на скорую руку!

Меня такие рецепты всегда выручают, если хочется что-то очень вкусное, но долго стоять на кухне нет никакого желания. Салат еще хорош тем, что готовить его мы будем из самых простых и доступных продуктов.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- капуста красная, 1.5 кг;
- лук порей, 100 г;
- сыр, 150 г;
- кукуруза консервированная, 1 банка;
- майонез, около 200 г;
- укроп.
Процесс приготовления
Капусту тонко шинкуем.
Лук режем тонкими полукольцами.
Смешиваем капусту с луком, немного солим и приминаем руками.
Сыр трем на крупной терке и смешиваем с салатом.
Добавляем кукурузу и укроп, перемешиваем и заправляем майонезом по вкусу.
Я знаю, что многие на основе этого салата и свои варианты. К примеру, добавляют кисло-сладкое яблоко, тертое на крупной терке. Другие не любят кукурузу и заменяют ее консервированным горошком. Третьи добавляют не только укроп, но и много петрушки. Так что, можете и сами что-то добавить свое.
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