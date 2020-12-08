Куриное филе в лодочках: супер вкусное блюдо из картофеля

Куриное филе в лодочках! Сегодня попробуйте приготовить вкусное блюдо из картофеля и куриного филе. Это сытное и очень оригинальное блюдо обязательно понравится Вашим домочадцам.
Куриное филе в лодочках: ингредиенты
- четыреста граммов картофеля
- две головки репчатого лука
- майонез или же сметана
- соль и черный молотый перец – по вкусу
- половина килограмма куриного филе
- два помидора
- сто граммов твердого сыра
- листики свежего базилика
Куриное филе в лодочках: рецепт
- Взять фольгу, сложить в три раза и сделать из нее лодочки.
- Картофель очистить, помыть, просушить полотенцем и порезать на небольшие кубики.
- Дно каждой лодочки смазать растительным маслом и отправить в них картофель. Картофель разложить одним слоем.
- Сверху картофель полить ложечкой майонеза.
- Лук почистить и порезать тонкими полукольцами. Уложить поверх картошки с майонезом.
- Куриное филе хорошо промыть под проточной водой, подсушить бумажным полотенцем и нарезать тонкими пластинками.
- Отправить куриные пластинки на лук в лодочках.
- Посолить, смазать майонезом.
- Помидоры помыть и порезать тонкими кружочками. Положить поверх куриного филе.
- Духовку разогреть до ста восьмидесяти градусов.
- Отправить туда лодочки примерно на сорок минут.
- Через сорок минут достать лодочки, посыпать содержимое тертым твердым сыром. Отправить лодочки обратно в духовку до образования румяной корочки.
Куриное филе в лодочках: готово!
Достаньте лодочки из духовки и прямо в фольге положите в порционные тарелочки.
Украсьте блюдо свежими листиками базилика и подайте их к столу.
Это оригинальное блюдо обязательно привлечет внимание и все сразу же захотят его попробовать.
Приятного аппетита!
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