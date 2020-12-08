Куриное филе в лодочках: супер вкусное блюдо из картофеля

Куриное филе в лодочках! Сегодня попробуйте приготовить вкусное блюдо из картофеля и куриного филе. Это сытное и очень оригинальное блюдо обязательно понравится Вашим домочадцам.

Куриное филе в лодочках: ингредиенты

четыреста граммов картофеля

две головки репчатого лука

майонез или же сметана

соль и черный молотый перец – по вкусу

половина килограмма куриного филе

два помидора

сто граммов твердого сыра

листики свежего базилика

Куриное филе в лодочках: рецепт

Взять фольгу, сложить в три раза и сделать из нее лодочки.

Картофель очистить, помыть, просушить полотенцем и порезать на небольшие кубики.

Дно каждой лодочки смазать растительным маслом и отправить в них картофель. Картофель разложить одним слоем.

Сверху картофель полить ложечкой майонеза.

Лук почистить и порезать тонкими полукольцами. Уложить поверх картошки с майонезом.

Куриное филе хорошо промыть под проточной водой, подсушить бумажным полотенцем и нарезать тонкими пластинками.

Отправить куриные пластинки на лук в лодочках.

Посолить, смазать майонезом.

Помидоры помыть и порезать тонкими кружочками. Положить поверх куриного филе.

Духовку разогреть до ста восьмидесяти градусов.

Отправить туда лодочки примерно на сорок минут.

Через сорок минут достать лодочки, посыпать содержимое тертым твердым сыром. Отправить лодочки обратно в духовку до образования румяной корочки.

Куриное филе в лодочках: готово!

Достаньте лодочки из духовки и прямо в фольге положите в порционные тарелочки.

Украсьте блюдо свежими листиками базилика и подайте их к столу.

Это оригинальное блюдо обязательно привлечет внимание и все сразу же захотят его попробовать.

Приятного аппетита!