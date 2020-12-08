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Куриное филе в лодочках: супер вкусное блюдо из картофеля

Куриное филе в лодочках! Сегодня попробуйте приготовить вкусное блюдо из картофеля и куриного филе. Это сытное и очень оригинальное блюдо обязательно понравится Вашим домочадцам.

Куриное филе в лодочках: ингредиенты

  • четыреста граммов картофеля

Куриное филе в лодочках: супер вкусное блюдо из картофеля

  • две головки репчатого лука
  • майонез или же сметана
  • соль и черный молотый перец – по вкусу
  • половина килограмма куриного филе
  • два помидора
  • сто граммов твердого сыра
  • листики свежего базилика

Куриное филе в лодочках: рецепт

Куриное филе в лодочках

  • Взять фольгу, сложить в три раза и сделать из нее лодочки.
  • Картофель очистить, помыть, просушить полотенцем и порезать на небольшие кубики.
  • Дно каждой лодочки смазать растительным маслом и отправить в них картофель. Картофель разложить одним слоем.
  • Сверху картофель полить ложечкой майонеза.
  • Лук почистить и порезать тонкими полукольцами. Уложить поверх картошки с майонезом.
  • Куриное филе хорошо промыть под проточной водой, подсушить бумажным полотенцем и нарезать тонкими пластинками.
  • Отправить куриные пластинки на лук в лодочках.
  • Посолить, смазать майонезом.
  • Помидоры помыть и порезать тонкими кружочками. Положить поверх куриного филе.
  • Духовку разогреть до ста восьмидесяти градусов.
  • Отправить туда лодочки примерно на сорок минут.

Куриное филе в лодочках: супер вкусное блюдо из картофеля

  • Через сорок минут достать лодочки, посыпать содержимое тертым твердым сыром. Отправить лодочки обратно в духовку до образования румяной корочки.

Куриное филе в лодочках: готово!

Достаньте лодочки из духовки и прямо в фольге положите в порционные тарелочки.

Украсьте блюдо свежими листиками базилика и подайте их к столу.

Это оригинальное блюдо обязательно привлечет внимание и все сразу же захотят его попробовать.

Приятного аппетита!

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