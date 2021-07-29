Баклажаны по-корейски на зиму. От одного вида этого блюда аппетит разыгрался

Баклажаны по-корейски на зиму получаются очень ароматными и вкусными.
Баклажаны по-корейски на зиму: ингредиенты
- Баклажаны – 1 кг. (один килограмм)
- Морковь – 1 шт. (одна штука)
- Острый перец – 1 шт. (одна штука)
- Болгарский перец – 2 шт. (две штуки)
- Лук – 2 шт. (две штуки)
- Чеснок – 6 з. (шесть зубчиков)
- Сахар – 4 ст. л. (четыре столовых ложки)
- Уксус 9% — 50 мл. (пятьдесят миллилитров)
- Приправа для корейской моркови – 1 п. (один пакет)
- Соль – 1,5 ст. л. (полторы столовых ложки)
Способ приготовления:
- Соломкой нарежьте сладкий перец и баклажаны, лук – тонкими полукольцами.
- Посолите баклажаны, перемешайте и оставьте на час.
- На тёрке для корейской моркови натрите морковь.
- Сладкий перец, лук и морковь смешайте.
- Измельчите ножом чеснок и острый перчик.
- Баклажаны отожмите от жидкости и до готовности обжарьте на растительном масле на небольшом огне.
- Овощи смешайте с горячими баклажанами, чесноком и острым перцем.
- Приправу для корейской моркови соедините с солью и сахаром, уксусом.
- Заправку залейте в овощи, хорошо перемешайте. Иногда перемешивая оставьте на 5 часов или на ночь.
- Можете уже кушать салат, но если хотите, разложите в стерилизованные баночки и стерилизуйте 20 минут с момента закипания воды в кастрюле.
- Закрутите крышками, переверните и укутайте.
- Храните в подвале или кладовке.
Баклажаны по-корейски на зиму — очень аппетитные и вкусные.
Приятного аппетита!
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