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Баклажаны по-корейски на зиму. От одного вида этого блюда аппетит разыгрался

Баклажаны по-корейски на зиму получаются очень ароматными и вкусными.

Баклажаны по-корейски на зиму: ингредиенты

Баклажаны по-корейски на зиму

  1. Баклажаны – 1 кг. (один килограмм)
  2. Морковь – 1 шт. (одна штука)
  3. Острый перец – 1 шт. (одна штука)
  4. Болгарский перец – 2 шт. (две штуки)
  5. Лук – 2 шт. (две штуки)
  6. Чеснок – 6 з. (шесть зубчиков)
  7. Сахар – 4 ст. л. (четыре столовых ложки)
  8. Уксус 9% — 50 мл. (пятьдесят миллилитров)
  9. Приправа для корейской моркови – 1 п. (один пакет)
  10. Соль – 1,5 ст. л. (полторы столовых ложки)

Способ приготовления:

  • Соломкой нарежьте сладкий перец и баклажаны, лук – тонкими полукольцами.
  • Посолите баклажаны, перемешайте и оставьте на час.
  • На тёрке для корейской моркови натрите морковь.
  • Сладкий перец, лук и морковь смешайте.
  • Измельчите ножом чеснок и острый перчик.
  • Баклажаны отожмите от жидкости и до готовности обжарьте на растительном масле на небольшом огне.
  • Овощи смешайте с горячими баклажанами, чесноком и острым перцем.
  • Приправу для корейской моркови соедините с солью и сахаром, уксусом.
  • Заправку залейте в овощи, хорошо перемешайте. Иногда перемешивая оставьте на 5 часов или на ночь.
  • Можете уже кушать салат, но если хотите, разложите в стерилизованные баночки и стерилизуйте 20 минут с момента закипания воды в кастрюле.
  • Закрутите крышками, переверните и укутайте.
  • Храните в подвале или кладовке.

Баклажаны по-корейски на зиму — очень аппетитные и вкусные.

Баклажаны по-корейски на зиму. От одного вида этого блюда аппетит разыгрался 2

Приятного аппетита!

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