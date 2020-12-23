Никто даже не подумал, что салат из крабовых палочек. Как дорого подать дешевые крабовые палочки

Однажды у меня было день рождения и я искала в своей тетрадке рецепт интересного и недорого салата. Когда я его сделала и угостила коллег, то не только женщины, но и мужчины выпрашивали рецепт. Очень советую и вам попробовать его сделать.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- крабовые палочки, 4 шт;
- яйцо, 1 шт;
- соль, перец, майонез;
- зеленый лук и зелень;
- помидоры, можно черри, 2 – 3 шт.
Процесс приготовления
Яйцо взбиваем с щепоткой соли и жарим один большой блинчик, остужаем.
Режем блин на две части, складываем их и режем соломкой.
Крабовые палочки разворачиваем и также режем соломкой.
Помидоры разрезаем на две части, ложкой убираем мякоть с семенами и потом режем дольками.
Зелень и зеленый лук режем по вкусу.
Смешиваем все продукты, заправляем майонезом, пробуем и если мало соли, досаливаем.
Зелень вы можете брать любую, даже рукколу или листья зеленого салата. Я дала количество продуктов на небольшую порцию, как раз хватит, чтобы попробовать этот салат. А так, добавляйте всего побольше.
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