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Никто даже не подумал, что салат из крабовых палочек. Как дорого подать дешевые крабовые палочки

Однажды у меня было день рождения и я искала в своей тетрадке рецепт интересного и недорого салата. Когда я его сделала и угостила коллег, то не только женщины, но и мужчины выпрашивали рецепт. Очень советую и вам попробовать его сделать.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • крабовые палочки, 4 шт;
  • яйцо, 1 шт;
  • соль, перец, майонез;
  • зеленый лук и зелень;
  • помидоры, можно черри, 2 – 3 шт.

Процесс приготовления

Яйцо взбиваем с щепоткой соли и жарим один большой блинчик, остужаем.

Никто даже не подумал, что салат из крабовых палочек. Как дорого подать дешевые крабовые палочки

Режем блин на две части, складываем их и режем соломкой.

Никто даже не подумал, что салат из крабовых палочек. Как дорого подать дешевые крабовые палочки

Крабовые палочки разворачиваем и также режем соломкой.

Никто даже не подумал, что салат из крабовых палочек. Как дорого подать дешевые крабовые палочки

Помидоры разрезаем на две части, ложкой убираем мякоть с семенами и потом режем дольками.

Зелень и зеленый лук режем по вкусу.

Смешиваем все продукты, заправляем майонезом, пробуем и если мало соли, досаливаем.

Никто даже не подумал, что салат из крабовых палочек. Как дорого подать дешевые крабовые палочки

Зелень вы можете брать любую, даже рукколу или листья зеленого салата. Я дала количество продуктов на небольшую порцию, как раз хватит, чтобы попробовать этот салат. А так, добавляйте всего побольше.

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