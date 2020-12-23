Никто даже не подумал, что салат из крабовых палочек. Как дорого подать дешевые крабовые палочки

Однажды у меня было день рождения и я искала в своей тетрадке рецепт интересного и недорого салата. Когда я его сделала и угостила коллег, то не только женщины, но и мужчины выпрашивали рецепт. Очень советую и вам попробовать его сделать.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

крабовые палочки, 4 шт;

яйцо, 1 шт;

соль, перец, майонез;

зеленый лук и зелень;

помидоры, можно черри, 2 – 3 шт.

Процесс приготовления

Яйцо взбиваем с щепоткой соли и жарим один большой блинчик, остужаем.

Режем блин на две части, складываем их и режем соломкой.

Крабовые палочки разворачиваем и также режем соломкой.

Помидоры разрезаем на две части, ложкой убираем мякоть с семенами и потом режем дольками.

Зелень и зеленый лук режем по вкусу.

Смешиваем все продукты, заправляем майонезом, пробуем и если мало соли, досаливаем.