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Блюдо из кабачков: легкое ароматное очень вкусное

Блюдо из кабачков! Воспользуемся тем, что сейчас самый сезон кабачков и приготовим нежное, ароматное, легкое и очень вкусное блюдо из кабачков.

Блюдо из кабачков:

В этот сезон они очень молоденькие, содержат большое количество витаминов и микроэлементов. Эти кабачки готовят, не очищая шкурки, так как она еще тоненькая и нежная и в ней также содержится большое количество клетчатки и витаминов.

Существует множество рецептов, где основным компонентом являются кабачки. И мы предлагаем Вам свой пошаговый рецепт очень вкусного блюда.

Блюдо из кабачков

Блюдо из кабачков: продукты

  • четыреста граммов кабачков
  • сто пятьдесят граммов помидоров черри (можно брать и обычные помидоры)
  • шестьдесят граммов сыра
  • восемьдесят миллилитров томатов в собственном соку (можно использовать также и томатную пасту, либо томатный соус)
  • три зубчика чеснока
  • чайная ложка итальянских трав
  • двенадцать листиков базилика
  • столовая ложка оливкового масла
  • соль – по вкусу
  • любое растительное масло – для смазывания формы
  • несколько перьев зеленого лука – для украшения

Блюдо из кабачков: пошаговый рецепт

Блюдо из кабачков

  1. Кабачки хорошо помыть и, не очищая от кожурки и семян, нарезать нетолстыми колечками, толщиной приблизительно в четыре миллиметра.
  2. Кабачковые кружочки переложить в глубокую миску, посолить, добавить итальянские травы и хорошо перемешать, чтобы специи распределились равномерно.
  3. Влить оливковое масло, вновь перемешать.
  4. Форму для выпекания слегка смазать растительным маслом.
  5. Уложить кабачки в форму для запекания. Укладывать надо так, чтобы они на треть находили друг на друга.
  6. Чеснок очистить, мелко нарезать и посыпать им кабачки.
  7. Помидорки черри хорошо помыть и порезать пополам. Если берем другие помидоры, то их нужно порезать кружочками той же толщины, что и кабачковые.
  8. Половинки помидорок произвольно выложить поверх кабачков.
  9. Залить овощи томатами в собственном соку.
  10. Сверху разложить листики базилика.
  11. Сыр натереть на крупной терке и посыпать верхним слоем.
  12. Духовку заранее разогреть до ста восьмидесяти градусов.
  13. Отправить форму с овощами и сыром в духовку. Готовить в духовке нужно около получаса.

Блюдо из кабачков

Через полчаса наше легкое, нежное и вкусное блюдо из кабачков будет готово.

Достаньте его из духовки, украсьте листиками базилика и нарезанным зеленым лучком. Можете подавать к столу.

Кабачки – просто прелесть! Суперлегкие и вкусные.

Блюдо из кабачков: готово

Кушайте и наслаждайтесь великолепным вкусом этого блюда!

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