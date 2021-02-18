Блюдо из кабачков: легкое ароматное очень вкусное

Блюдо из кабачков! Воспользуемся тем, что сейчас самый сезон кабачков и приготовим нежное, ароматное, легкое и очень вкусное блюдо из кабачков.
Блюдо из кабачков:
В этот сезон они очень молоденькие, содержат большое количество витаминов и микроэлементов. Эти кабачки готовят, не очищая шкурки, так как она еще тоненькая и нежная и в ней также содержится большое количество клетчатки и витаминов.
Существует множество рецептов, где основным компонентом являются кабачки. И мы предлагаем Вам свой пошаговый рецепт очень вкусного блюда.
Блюдо из кабачков: продукты
- четыреста граммов кабачков
- сто пятьдесят граммов помидоров черри (можно брать и обычные помидоры)
- шестьдесят граммов сыра
- восемьдесят миллилитров томатов в собственном соку (можно использовать также и томатную пасту, либо томатный соус)
- три зубчика чеснока
- чайная ложка итальянских трав
- двенадцать листиков базилика
- столовая ложка оливкового масла
- соль – по вкусу
- любое растительное масло – для смазывания формы
- несколько перьев зеленого лука – для украшения
Блюдо из кабачков: пошаговый рецепт
- Кабачки хорошо помыть и, не очищая от кожурки и семян, нарезать нетолстыми колечками, толщиной приблизительно в четыре миллиметра.
- Кабачковые кружочки переложить в глубокую миску, посолить, добавить итальянские травы и хорошо перемешать, чтобы специи распределились равномерно.
- Влить оливковое масло, вновь перемешать.
- Форму для выпекания слегка смазать растительным маслом.
- Уложить кабачки в форму для запекания. Укладывать надо так, чтобы они на треть находили друг на друга.
- Чеснок очистить, мелко нарезать и посыпать им кабачки.
- Помидорки черри хорошо помыть и порезать пополам. Если берем другие помидоры, то их нужно порезать кружочками той же толщины, что и кабачковые.
- Половинки помидорок произвольно выложить поверх кабачков.
- Залить овощи томатами в собственном соку.
- Сверху разложить листики базилика.
- Сыр натереть на крупной терке и посыпать верхним слоем.
- Духовку заранее разогреть до ста восьмидесяти градусов.
- Отправить форму с овощами и сыром в духовку. Готовить в духовке нужно около получаса.
Через полчаса наше легкое, нежное и вкусное блюдо из кабачков будет готово.
Достаньте его из духовки, украсьте листиками базилика и нарезанным зеленым лучком. Можете подавать к столу.
Кабачки – просто прелесть! Суперлегкие и вкусные.
Блюдо из кабачков: готово
Кушайте и наслаждайтесь великолепным вкусом этого блюда!
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