Блюдо из кабачков: легкое ароматное очень вкусное

Блюдо из кабачков! Воспользуемся тем, что сейчас самый сезон кабачков и приготовим нежное, ароматное, легкое и очень вкусное блюдо из кабачков.

Блюдо из кабачков:

В этот сезон они очень молоденькие, содержат большое количество витаминов и микроэлементов. Эти кабачки готовят, не очищая шкурки, так как она еще тоненькая и нежная и в ней также содержится большое количество клетчатки и витаминов.

Существует множество рецептов, где основным компонентом являются кабачки. И мы предлагаем Вам свой пошаговый рецепт очень вкусного блюда.

Блюдо из кабачков: продукты

четыреста граммов кабачков

сто пятьдесят граммов помидоров черри (можно брать и обычные помидоры)

шестьдесят граммов сыра

восемьдесят миллилитров томатов в собственном соку (можно использовать также и томатную пасту, либо томатный соус)

три зубчика чеснока

чайная ложка итальянских трав

двенадцать листиков базилика

столовая ложка оливкового масла

соль – по вкусу

любое растительное масло – для смазывания формы

несколько перьев зеленого лука – для украшения

Блюдо из кабачков: пошаговый рецепт

Кабачки хорошо помыть и, не очищая от кожурки и семян, нарезать нетолстыми колечками, толщиной приблизительно в четыре миллиметра. Кабачковые кружочки переложить в глубокую миску, посолить, добавить итальянские травы и хорошо перемешать, чтобы специи распределились равномерно. Влить оливковое масло, вновь перемешать. Форму для выпекания слегка смазать растительным маслом. Уложить кабачки в форму для запекания. Укладывать надо так, чтобы они на треть находили друг на друга. Чеснок очистить, мелко нарезать и посыпать им кабачки. Помидорки черри хорошо помыть и порезать пополам. Если берем другие помидоры, то их нужно порезать кружочками той же толщины, что и кабачковые. Половинки помидорок произвольно выложить поверх кабачков. Залить овощи томатами в собственном соку. Сверху разложить листики базилика. Сыр натереть на крупной терке и посыпать верхним слоем. Духовку заранее разогреть до ста восьмидесяти градусов. Отправить форму с овощами и сыром в духовку. Готовить в духовке нужно около получаса.

Через полчаса наше легкое, нежное и вкусное блюдо из кабачков будет готово.

Достаньте его из духовки, украсьте листиками базилика и нарезанным зеленым лучком. Можете подавать к столу.

Кабачки – просто прелесть! Суперлегкие и вкусные.

Блюдо из кабачков: готово

Кушайте и наслаждайтесь великолепным вкусом этого блюда!