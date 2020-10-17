Рыба тает на губах! Нежный минтай под сметанно-чесночным соусом: рыба тает на губах

Минтай сама по себе довольно вкусная и полезная рыба, в которой содержится масса полезных для нашего здоровья веществ. А если ее еще и оригинально приготовить, использовать для этого соусы, тогда от блюда ничего не остается в считанные минуты.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- минтай, 1 кг;
- сметана, 400 г;
- чеснок, 3 зубчика;
- соль, перец, укроп;
- приправа для рыбы.1 ч.л;
- масло растительное, 3 ст.л;
- морковь, 1 шт;
- мука, 4 ст.л.
Процесс приготовления
Рыбу подготавливаем, режем на порционные куски.
Присыпаем специями для рыбы и оставляем мариноваться.
Измельчаем чеснок любым удобным для вас способом и смешиваем со сметаной, зеленью, солим и перчим по вкусу.
Морковь трем на крупной терке, обжариваем на небольшом количестве растительного масла.
Каждый кусочек рыбы обваливаем в муке и обжариваем до полуготовности на растительном масле.
Теперь на рыбку выкладываем морковь, заливаем все соусом, накрываем крышкой и тушим на небольшом огне около 15 минут.
Такую рыбку вкусно подавать с картофельным пюре, отварным рисом, салатами.
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