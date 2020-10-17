Скатерть-Самобранка

5 227 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир К
    Вот такую я точно сделаю!Вы забудете о кол...
  • Oertel Elena
    спасибоЗабытый советский...
  • chehoval
    А лимон когда задействовать?Рыба по-польски: ...

Рыба тает на губах! Нежный минтай под сметанно-чесночным соусом: рыба тает на губах

Минтай сама по себе довольно вкусная и полезная рыба, в которой содержится масса полезных для нашего здоровья веществ. А если ее еще и оригинально приготовить, использовать для этого соусы, тогда от блюда ничего не остается в считанные минуты.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • минтай, 1 кг;
  • сметана, 400 г;
  • чеснок, 3 зубчика;
  • соль, перец, укроп;
  • приправа для рыбы.1  ч.л;
  • масло растительное, 3 ст.л;
  • морковь, 1 шт;
  • мука, 4 ст.л.

Процесс приготовления

Рыбу подготавливаем, режем на порционные куски.

Присыпаем специями для рыбы и оставляем мариноваться.

Измельчаем чеснок любым удобным для вас способом и смешиваем со сметаной, зеленью, солим и перчим по вкусу.

Морковь трем на крупной терке, обжариваем на небольшом количестве растительного масла.

Каждый кусочек рыбы обваливаем в муке и обжариваем до полуготовности на растительном масле.

Теперь на рыбку выкладываем морковь, заливаем все соусом, накрываем крышкой и тушим на небольшом огне около 15 минут.

Такую рыбку вкусно подавать с картофельным пюре, отварным рисом, салатами.

Рыба тает на губах! Нежный минтай под сметанно-чесночным соусом: рыба тает на губах

Ссылка на первоисточник
Рецепты
Обсудить

Картина дня

наверх