Маринованная селедка: эта закуска подарит вам удивительные вкусовые ощущения

Маринованная селедка — не оставит равнодушным ни одного члена семь, ни одного гостя. Отличный вариант для торжества, и в обычные будни.
Маринованная селедка: ингредиенты
- 25 ст – столового уксуса
- 2 (две) шт – селедки
- 75 ст – воды
- 1 (одна) шт – лука
Маринованная селедка: рецепт
- Нам нужна будет готовая соленая селедка. Отрезать у рыбы голову. Плавники тоже не нужны. Очистить рыбу от внутренностей. Черную пленку обязательно уберите. Иначе она придаст горечь
- Затем вдоль спинки сделайте надрез. Снимите кожицу с рыбы
- После чего нарежьте ее на порционные кусочки
- Лук нарежьте полукольцами. Выложите в посуду сначала селедку, потом лук. Уксус 9% смешайте в водой 1:3 соотношение. И залейте маринадом рыбу и лук. Добавьте любимых специй. Уберите в холодильник минимум на 6 часов. Перед подачей рыбку полить растительным маслом и посыпать зеленью
Маринованная селедка готова: Видео
Селедка очень полезна! Благодаря содержанию в ней селена и омеги 3, мясо это рыбы способствует улучшению настроения! На здоровье! Отлично подойдет к рыбе картошка отварная и черный хлебушек. Вкуснятина!
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