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Маринованная селедка: эта закуска подарит вам удивительные вкусовые ощущения

Маринованная селедка —  не оставит равнодушным ни одного члена семь, ни одного гостя. Отличный вариант для торжества, и в обычные будни.

Маринованная селедка: ингредиенты

Маринованная селедка

  1. 25 ст – столового уксуса
  2. 2 (две) шт – селедки
  3. 75 ст – воды
  4. 1 (одна) шт – лука

Маринованная селедка: рецепт

Маринованная селедка

  • Нам нужна будет готовая соленая селедка. Отрезать у рыбы голову. Плавники тоже не нужны. Очистить рыбу от внутренностей. Черную пленку обязательно уберите. Иначе она придаст горечь
  • Затем вдоль спинки сделайте надрез. Снимите кожицу с рыбы
  • После чего нарежьте ее на порционные кусочки
  • Лук нарежьте полукольцами. Выложите в посуду сначала селедку, потом лук. Уксус 9% смешайте в водой 1:3 соотношение. И залейте маринадом рыбу и лук. Добавьте любимых специй. Уберите в холодильник минимум на 6 часов. Перед подачей рыбку полить растительным маслом и посыпать зеленью

Маринованная селедка готова: Видео

Селедка очень полезна! Благодаря содержанию в ней селена и омеги 3, мясо это рыбы способствует улучшению настроения! На здоровье! Отлично подойдет к рыбе картошка отварная и черный хлебушек. Вкуснятина!

Маринованная селедка

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