Кабачки с фаршем на сковороде. Съедаются, даже не успев остынуть

Кабачки с фаршем на сковороде получаются очень сытными и ароматными, Вам обязательно понравится.
Кабачки с фаршем на сковороде: ингредиенты
- Кабачки – 1 кг. (один килограмм)
- Мука – 100 г. (сто грамм)
- Свиной фарш с говядиной – 500 г. (пятьсот грамм)
- Яйца – 2 шт. (две штуки)
- Лук – 70 г. (семьдесят грамм)
- Перец
- Соль
Рецепт приготовления:
- Возьмите любой фарш или перекрутите мясо и приготовьте домашний вариант.
- Добавьте в фарш лук, перец, соль, специи по вкусу, мелко резанную зелень.
- Режьте толстыми кружочками кабачки и выньте мякоть чайной ложкой, оставляя не тонкие стенки.
- Солите овощи, оставьте на бумажном полотенце, чтобы впитали излишки сока.
- Совет: можете не солить кабачки, а соль смешайте с мукой
- Кабачки фаршируйте фаршем.
- Взбейте яйца.
- Фаршированные кабачки опустите в яйцо, после в муку и обжарьте по 3 минуты с каждой стороны на разогретом растительном масле.
- Подайте с соусом или посыпьте рублёным чесноком с зеленью.
Кабачки с фаршем на сковороде — простой и вкусный рецепт.
Готовьте на здоровье!
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