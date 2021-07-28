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Кабачки с фаршем на сковороде. Съедаются, даже не успев остынуть

Кабачки с фаршем на сковороде получаются очень сытными и ароматными, Вам обязательно понравится.

Кабачки с фаршем на сковороде: ингредиенты

Кабачки с фаршем на сковороде

  1. Кабачки – 1 кг. (один килограмм)
  2. Мука – 100 г. (сто грамм)
  3. Свиной фарш с говядиной – 500 г. (пятьсот грамм)
  4. Яйца – 2 шт. (две штуки)
  5. Лук – 70 г. (семьдесят грамм)
  6. Перец
  7. Соль

Рецепт приготовления:

Кабачки с фаршем на сковороде. Съедаются, даже не успев остынуть 3

  • Возьмите любой фарш или перекрутите мясо и приготовьте домашний вариант.
  • Добавьте в фарш лук, перец, соль, специи по вкусу, мелко резанную зелень.
  • Режьте толстыми кружочками кабачки и выньте мякоть чайной ложкой, оставляя не тонкие стенки.
  • Солите овощи, оставьте на бумажном полотенце, чтобы впитали излишки сока.
  • Совет: можете не солить кабачки, а соль смешайте с мукой
  • Кабачки фаршируйте фаршем.
  • Взбейте яйца.
  • Фаршированные кабачки опустите в яйцо, после в муку и обжарьте по 3 минуты с каждой стороны на разогретом растительном масле.
  • Подайте с соусом или посыпьте рублёным чесноком с зеленью.

Кабачки с фаршем на сковороде — простой и вкусный рецепт.

Кабачки с фаршем на сковороде. Съедаются, даже не успев остынуть 4

Готовьте на здоровье!

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