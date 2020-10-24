Курица тушеная в соусе: всем хозяйкам на заметку

Курица тушеная в соусе: хозяюшкам на заметку!
Курица тушеная в соусе! Это замечательное блюдо обязательно понравится всем домочадцам. Приготовив его раз, будете готовить очень часто. Благодаря соусу, курица получается очень сочной и ароматной. Мясо – нежное, нежное, аж тает во рту. Такую курочку можно подавать в качестве второго блюда с любым гарниром.
Курица тушеная в соусе: ингредиенты
- килограмм двести грамм куриных ножек (можно брать любые части курицы)
- три столовые ложки растительного масла
- две головки лука
- полстакана помидоров в собственном соку или столовая ложка томатной пасты
- три столовые ложки сметаны или жирных сливок
- половина столовой ложки соли
- половина чайной ложки куркумы
- чайная ложка паприки
- черный молотый перец и итальянские травы– по вкусу
- стакан воды
- два зубчика чеснока
- два-три лавровых листа
Курица тушеная в соусе: приготовление
Начать надо с курицы:
- Куриные ножки хорошо помыть под проточной водой, промокнуть бумажным полотенцем.
- В раскаленую сковороду влить растительное масло и распределить его по поверхности.
- Курицу отправить в сковороду и обжарить с двух сторон до появления золотистого цвета у кожицы. Затем курочку достать из сковороды.
А теперь нужно приготовить соус:
- Пока курица обжаривается, репчатый лук помыть, просушить и нарезать крупными кубиками.
- Луковичные кубики запустить в сковороду, где обжаривалась курица.
- На том же масле, все время перемешивая деревянной лопаточкой, слегка обжарить лук.
- Добавить помидоры в собственном соку.
- Влить сметану или же жирные сливки, у кого, что есть. Всю массу хорошо перемешать.
- Заправить солью, куркумой, паприкой, итальянскими травами и перцем. Снова все перемешать.
Тушеная курица в соусе – последний этап:
- В сковороду с готовым соусом заложить куриные кусочки. Если куриные кусочки полностью не накрываются соусом, то нужно влить немного воды.
- Сковороду накрыть крышкой и тушить курицу на минимальном уровне огня. Тушить курицу полчаса, затем перевернуть кусочки и под закрытой крышкой тушить еще тридцать минут.
- Чеснок очистить и мелко нарезать.
- Приблизительно через пятьдесят минут открыть сковороду, положить лавровый лист и добавить чеснок.
- Через десять минут сковороду снять с огня.
Курочку выложить в большое плоское блюдо, полить ее соусом и можно подавать к столу с каким-нибудь гарниром.
Курица тушеная в соусе: готова
Вкусный и сытный обед на столе! Собирайтесь все и приятного аппетита
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