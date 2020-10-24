Курица тушеная в соусе: всем хозяйкам на заметку

Курица тушеная в соусе: хозяюшкам на заметку!

Курица тушеная в соусе! Это замечательное блюдо обязательно понравится всем домочадцам. Приготовив его раз, будете готовить очень часто. Благодаря соусу, курица получается очень сочной и ароматной. Мясо – нежное, нежное, аж тает во рту. Такую курочку можно подавать в качестве второго блюда с любым гарниром.

Курица тушеная в соусе: ингредиенты

килограмм двести грамм куриных ножек (можно брать любые части курицы)

три столовые ложки растительного масла

две головки лука

полстакана помидоров в собственном соку или столовая ложка томатной пасты

три столовые ложки сметаны или жирных сливок

половина столовой ложки соли

половина чайной ложки куркумы

чайная ложка паприки

черный молотый перец и итальянские травы– по вкусу

стакан воды

два зубчика чеснока

два-три лавровых листа

Курица тушеная в соусе: приготовление

Начать надо с курицы:

Куриные ножки хорошо помыть под проточной водой, промокнуть бумажным полотенцем.

В раскаленую сковороду влить растительное масло и распределить его по поверхности.

Курицу отправить в сковороду и обжарить с двух сторон до появления золотистого цвета у кожицы. Затем курочку достать из сковороды.

А теперь нужно приготовить соус:

Пока курица обжаривается, репчатый лук помыть, просушить и нарезать крупными кубиками.

Луковичные кубики запустить в сковороду, где обжаривалась курица.

На том же масле, все время перемешивая деревянной лопаточкой, слегка обжарить лук.

Добавить помидоры в собственном соку.

Влить сметану или же жирные сливки, у кого, что есть. Всю массу хорошо перемешать.

Заправить солью, куркумой, паприкой, итальянскими травами и перцем. Снова все перемешать.

Тушеная курица в соусе – последний этап:

В сковороду с готовым соусом заложить куриные кусочки. Если куриные кусочки полностью не накрываются соусом, то нужно влить немного воды.

Сковороду накрыть крышкой и тушить курицу на минимальном уровне огня. Тушить курицу полчаса, затем перевернуть кусочки и под закрытой крышкой тушить еще тридцать минут.

Чеснок очистить и мелко нарезать.

Приблизительно через пятьдесят минут открыть сковороду, положить лавровый лист и добавить чеснок.

Через десять минут сковороду снять с огня.

Курочку выложить в большое плоское блюдо, полить ее соусом и можно подавать к столу с каким-нибудь гарниром.

Курица тушеная в соусе: готова

Вкусный и сытный обед на столе! Собирайтесь все и приятного аппетита