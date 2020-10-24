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Курица тушеная в соусе: всем хозяйкам на заметку

Курица тушеная в соусе: хозяюшкам на заметку!

Курица тушеная в соусе! Это замечательное блюдо обязательно понравится всем домочадцам. Приготовив его раз, будете готовить очень часто. Благодаря соусу, курица получается очень сочной и ароматной. Мясо – нежное, нежное, аж тает во рту. Такую курочку можно подавать в качестве второго блюда с любым гарниром.

Курица тушеная в соусе

Курица тушеная в соусе: ингредиенты

  • килограмм двести грамм куриных ножек (можно брать любые части курицы)
  • три столовые ложки растительного масла
  • две головки лука
  • полстакана помидоров в собственном соку или столовая ложка томатной пасты
  • три столовые ложки сметаны или жирных сливок
  • половина столовой ложки соли
  • половина чайной ложки куркумы
  • чайная ложка паприки
  • черный молотый перец и итальянские травы– по вкусу
  • стакан воды
  • два зубчика чеснока
  • два-три лавровых листа

Курица тушеная в соусе: приготовление

Курица тушеная в соусе: всем хозяйкам на заметку

Начать надо с курицы:

  • Куриные ножки хорошо помыть под проточной водой, промокнуть бумажным полотенцем.
  • В раскаленую сковороду влить растительное масло и распределить его по поверхности.
  • Курицу отправить в сковороду и обжарить с двух сторон до появления золотистого цвета у кожицы. Затем курочку достать из сковороды.

А теперь нужно приготовить соус:

  • Пока курица обжаривается, репчатый лук помыть, просушить и нарезать крупными кубиками.
  • Луковичные кубики запустить в сковороду, где обжаривалась курица.
  • На том же масле, все время перемешивая деревянной лопаточкой, слегка обжарить лук.
  • Добавить помидоры в собственном соку.
  • Влить сметану или же жирные сливки, у кого, что есть. Всю массу хорошо перемешать.
  • Заправить солью, куркумой, паприкой, итальянскими травами и перцем. Снова все перемешать.

Тушеная курица в соусе – последний этап:

  • В сковороду с готовым соусом заложить куриные кусочки. Если куриные кусочки полностью не накрываются соусом, то нужно влить немного воды.
  • Сковороду накрыть крышкой и тушить курицу на минимальном уровне огня. Тушить курицу полчаса, затем перевернуть кусочки и под закрытой крышкой тушить еще тридцать минут.
  • Чеснок очистить и мелко нарезать.
  • Приблизительно через пятьдесят минут открыть сковороду, положить лавровый лист и добавить чеснок.

Курица тушеная в соусе

  • Через десять минут сковороду снять с огня.

Курочку выложить в большое плоское блюдо, полить ее соусом и можно подавать к столу с каким-нибудь гарниром.

Курица тушеная в соусе: готова

Вкусный и сытный обед на столе! Собирайтесь все и приятного аппетита

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