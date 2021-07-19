Пять лет назад соседка подсказала мне, как готовить квашеные огурцы. Друзья постоянно приезжают в гости «на огурчики»

На ваших дачных участках уже появился первый урожай? У нас вот понемногу растут огурчики, да такие ладные, маленькие, хрустящие. Знаете, что я люблю делать с частью огуречного урожая?

Несколько лет назад одна моя соседка научила меня…квасить огурцы. Да! Не солить, не мариновать, а именно квасить. Ох, какое же это удачное блюдо, вся моя семья его просто обожает.

Огурцы получаются просто необыкновенно вкусные. Скажу вам честно, я не знаю, как закрывать квашеные огурцы на зиму, поэтому я просто готовлю трёхлитровую банку этого яства, которое мы сразу и съедаем…за несколько часов. Кстати, многие наши друзья приезжают к нам именно на эти огурцы.

Итак, как же приготовить «Квашеные огурцы», и что нам для этого понадобится?

Ингредиенты:

На 3 л банку:

Огурцы — 2 кг

Вода — 1,5 л

Соль — 2 ст.л. с горкой

Листья хрена — 1 шт.

Сушеный укроп — 1 вет.

Зелень укропа — 2 вет.

Чеснок — 3 зуб.

Лавровый лист — 2 шт.

Перец горошком — 5 шт.

Горький перец — 0,25 шт.

Горчица сухая — 0,5 ч.л.

Сначала необходимо замочить огурцы в холодной воде на 4-5 часов.

Банку для огурцов помыть и простерилизовать.

Все специи, зелень и овощи уложить в банку, а огурцы уложить сверху.

Теперь готовим рассол: в холодной воде просто растворяем соль.

Заливаем рассолом банку с огурцами доверху, накрываем крышкой и оставляем на 3 дня при комнатной температуре кваситься.

Через три дня обалденная закуска готова. Обязательно попробуйте приготовить, не пожалеете.