Пять лет назад соседка подсказала мне, как готовить квашеные огурцы. Друзья постоянно приезжают в гости «на огурчики»

На ваших дачных участках уже появился первый урожай? У нас вот понемногу растут огурчики, да такие ладные, маленькие, хрустящие. Знаете, что я люблю делать с частью огуречного урожая?
Несколько лет назад одна моя соседка научила меня…квасить огурцы. Да! Не солить, не мариновать, а именно квасить. Ох, какое же это удачное блюдо, вся моя семья его просто обожает.
Огурцы получаются просто необыкновенно вкусные. Скажу вам честно, я не знаю, как закрывать квашеные огурцы на зиму, поэтому я просто готовлю трёхлитровую банку этого яства, которое мы сразу и съедаем…за несколько часов. Кстати, многие наши друзья приезжают к нам именно на эти огурцы.
Итак, как же приготовить «Квашеные огурцы», и что нам для этого понадобится?
Ингредиенты:
На 3 л банку:
- Огурцы — 2 кг
- Вода — 1,5 л
- Соль — 2 ст.л. с горкой
- Листья хрена — 1 шт.
- Сушеный укроп — 1 вет.
- Зелень укропа — 2 вет.
- Чеснок — 3 зуб.
- Лавровый лист — 2 шт.
- Перец горошком — 5 шт.
- Горький перец — 0,25 шт.
- Горчица сухая — 0,5 ч.л.
Сначала необходимо замочить огурцы в холодной воде на 4-5 часов.
Банку для огурцов помыть и простерилизовать.
Все специи, зелень и овощи уложить в банку, а огурцы уложить сверху.
Теперь готовим рассол: в холодной воде просто растворяем соль.
Заливаем рассолом банку с огурцами доверху, накрываем крышкой и оставляем на 3 дня при комнатной температуре кваситься.
Через три дня обалденная закуска готова. Обязательно попробуйте приготовить, не пожалеете.
Свежие комментарии