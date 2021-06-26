Летним вечером готовлю кастрюлю яичного салата и благодарю мудрую маму

Яичные салаты давно и прочно вошли в меню любой семьи, стали классическими блюдами на наших столах. Это один из старых и самых простых рецептов вкусного и оригинального салата из соленых огурчиков и яиц.
САЛАТ С СОЛЕНЫМИ ОГУРЦАМИ И ЯЙЦАМИ
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- яйца, 2 шт;
- шампиньоны, 4 шт;
- индейка филе, 150 г;
- корнишоны, 2 шт;
- сметана или натуральный йогурт, 2 ст.л;
- соль, перец и специи, зелень.
Процесс приготовления
Яйца отвариваем и режем кубиками вместе с огурцами.
Мясо индейки или куриное филе режем тонкими кусочками, маринуем в специях и обжариваем на большом огне.
Потом добавляем кусочки грибов, огонь уменьшаем и тушим до готовности. Незадолго до готовности, солим и перчим.
Смешиваем все продукты, добавляем зелень, перемешиваем и заправляем сметаной или йогуртом. Соусы лучше брать жирные.
Салат готовится быстро и также быстро исчезает со стола, настолько вкусно.
Когда я приезжаю в гости к родителям на какой-нибудь праздник, почти всегда мама готовит этот салат.
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