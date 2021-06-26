Летним вечером готовлю кастрюлю яичного салата и благодарю мудрую маму

Яичные салаты давно и прочно вошли в меню любой семьи, стали классическими блюдами на наших столах. Это один из старых и самых простых рецептов вкусного и оригинального салата из соленых огурчиков и яиц.

САЛАТ С СОЛЕНЫМИ ОГУРЦАМИ И ЯЙЦАМИ

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

яйца, 2 шт;

шампиньоны, 4 шт;

индейка филе, 150 г;

корнишоны, 2 шт;

сметана или натуральный йогурт, 2 ст.л;

соль, перец и специи, зелень.

Процесс приготовления

Яйца отвариваем и режем кубиками вместе с огурцами.

Мясо индейки или куриное филе режем тонкими кусочками, маринуем в специях и обжариваем на большом огне.

Потом добавляем кусочки грибов, огонь уменьшаем и тушим до готовности. Незадолго до готовности, солим и перчим.

Смешиваем все продукты, добавляем зелень, перемешиваем и заправляем сметаной или йогуртом. Соусы лучше брать жирные.

Салат готовится быстро и также быстро исчезает со стола, настолько вкусно.