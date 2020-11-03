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Пирожки с тыквой: тонкое тесто с сочной начинкой

Пирожки с тыквой – просто, быстро и очень вкусно! А главное – полезно!

Пирожки с тыквой: ингредиенты

Пирожки с тыквой

  1. 1 (один) ст – кефира
  2. 3 (три) ст – муки
  3. Соль по вкусу
  4. 500 (пятьсот) гр – тыквы
  5. 1 (одна) ч. ложка – пищевой соды
  6. 1 (одна) ст. ложка – сахара
  7. 1 (одна шт – яиц
  8. 50 (пятьдесят) гр – сливочного масла

Пирожки с тыквой: рецепт

Пирожки с тыквой

  • Смешайте все сухие ингредиенты
  • Кефир слегка подогрейте и добавьте к ним
  • Замесите тесто. Оно не должно быть слишком тугим. Тесто должно получиться эластичным
  • Разделите его на 12 частей. Накройте пищевой пленкой, чтобы оно не подсохло
  • Тыкву очистите и натрите на крупной терке
  • Сливочное масло растопите на сковороде и выложите туда тыкву. Добавьте сахар. Тушите минут двадцать. До готового состояния. После чего оставьте остывать
  • Сформируйте пирожки из теста, выложите начинку
  • Лепите пирожки как вам угодно. Треугольником, колоском и тд.
  • Противень смажьте растительным маслом и выложите на него пирожки
  • Смажьте пирожки взбитым яйцом
  • Выпекайте при 180 градусах 25 минут

Пирожки с тыквой готовы!

Пирожки с тыквой

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