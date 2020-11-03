Пирожки с тыквой: тонкое тесто с сочной начинкой

Пирожки с тыквой – просто, быстро и очень вкусно! А главное – полезно!
Пирожки с тыквой: ингредиенты
- 1 (один) ст – кефира
- 3 (три) ст – муки
- Соль по вкусу
- 500 (пятьсот) гр – тыквы
- 1 (одна) ч. ложка – пищевой соды
- 1 (одна) ст. ложка – сахара
- 1 (одна шт – яиц
- 50 (пятьдесят) гр – сливочного масла
Пирожки с тыквой: рецепт
- Смешайте все сухие ингредиенты
- Кефир слегка подогрейте и добавьте к ним
- Замесите тесто. Оно не должно быть слишком тугим. Тесто должно получиться эластичным
- Разделите его на 12 частей. Накройте пищевой пленкой, чтобы оно не подсохло
- Тыкву очистите и натрите на крупной терке
- Сливочное масло растопите на сковороде и выложите туда тыкву. Добавьте сахар. Тушите минут двадцать. До готового состояния. После чего оставьте остывать
- Сформируйте пирожки из теста, выложите начинку
- Лепите пирожки как вам угодно. Треугольником, колоском и тд.
- Противень смажьте растительным маслом и выложите на него пирожки
- Смажьте пирожки взбитым яйцом
- Выпекайте при 180 градусах 25 минут
Пирожки с тыквой готовы!
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