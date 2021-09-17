Рагу из булгура с фаршем. Готовить легко, кушать вкусно

Рагу из булгура с фаршем получается очень вкусным и сытным. С таким блюдом вы никогда не останетесь голодными.
Рагу из булгура с фаршем: ингредиенты
- Булгур — 400 гр. (четыреста грамм)
- Фарш — 300 гр. (триста грамм)
- Морковь — 1 шт. (одна штука)
- Бульон — 1,2 л. (один литр двести миллилитров)
- Томатная паста — 1 ст. л (одна столовая ложка)
- Лук — 1 шт. (одна штука)
- Сахар — по вкусу
- Соль, перец, специи — по вкусу
Рецепт приготовления:
- Лук мелко нарежьте и обжарьте на растительном масле до прозрачности с добавлением соли и сахара.
- Морковь натрите на тёрке и добавьте к луку, перемешайте.
- К овощам добавьте фарш и вновь перемешайте, посолите, поперчите, добавьте по вкусу специи. Всё тщательно перемешайте и тушите до готовности фарша.
- В получившуюся массу добавьте томатную пасту, перемешайте. Сверху выложите булгур и залейте бульоном, перемешайте, накройте крышкой и тушите на медленном огне до готовности булгура.
Рагу из булгура с фаршем — быстро и легко
Приятного аппетита!
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