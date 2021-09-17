Рагу из булгура с фаршем. Готовить легко, кушать вкусно

Рагу из булгура с фаршем получается очень вкусным и сытным. С таким блюдом вы никогда не останетесь голодными.

Рагу из булгура с фаршем: ингредиенты

Булгур — 400 гр. (четыреста грамм) Фарш — 300 гр. (триста грамм) Морковь — 1 шт. (одна штука) Бульон — 1,2 л. (один литр двести миллилитров) Томатная паста — 1 ст. л (одна столовая ложка) Лук — 1 шт. (одна штука) Сахар — по вкусу Соль, перец, специи — по вкусу

Рецепт приготовления:

Лук мелко нарежьте и обжарьте на растительном масле до прозрачности с добавлением соли и сахара.

Морковь натрите на тёрке и добавьте к луку, перемешайте.

К овощам добавьте фарш и вновь перемешайте, посолите, поперчите, добавьте по вкусу специи. Всё тщательно перемешайте и тушите до готовности фарша.

В получившуюся массу добавьте томатную пасту, перемешайте. Сверху выложите булгур и залейте бульоном, перемешайте, накройте крышкой и тушите на медленном огне до готовности булгура.

Рагу из булгура с фаршем — быстро и легко

Приятного аппетита!