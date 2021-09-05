Зеленые маринованные помидоры в СССР стоили 1 рубль 28 копеек. Сибирячка поделилась проверенным рецептом заготовки

Это один из старых, классических рецептов маринованных зеленых томатов. Сегодня, когда есть масса новых вариантов, о нем незаслуженно забыли, а я его всегда использую и томаты получаются просто восхитительными.

— В СССР в те годы, когда на прилавках особо ничего не было, стояли красивые зеленые маринованные помидоры. И даже помню их цену — 1 рубль 28 копеек. Это была такая вкуснятина! И я могу дать их рецепт, — рассказала агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

помидоры зеленые;

соль, 2 ст.л;

сахар, 6 ст.л;

чеснок, перец, уксус, укроп, зелень по вкусу.

Процесс приготовления

В чистые, стерилизованные банки укладываем специи, зелень по своему вкусу, дольки чеснока и томаты до верха.

Заливаем банки кипятком и накрываем крышками, оставляем на 15 минут.

Сливаем воду и в банки кладем соль и сахар, вливаем кипяток и добавляем чайную ложку уксуса.

Закручиваем крышками и каждую банку несколько раз переворачиваем. Ставим ее на крышку, укутываем и оставляем до остывания.

Храним консервацию в подвале ли в кладовке.

Такие помидорки получаются по вкусу, как при мариновании в бочке. Кислоту регулируйте самостоятельно, добавляя уксус по своему вкусу.