Зеленые маринованные помидоры в СССР стоили 1 рубль 28 копеек. Сибирячка поделилась проверенным рецептом заготовки

Это один из старых, классических рецептов маринованных зеленых томатов. Сегодня, когда есть масса новых вариантов, о нем незаслуженно забыли, а я его всегда использую и томаты получаются просто восхитительными.
— В СССР в те годы, когда на прилавках особо ничего не было, стояли красивые зеленые маринованные помидоры. И даже помню их цену — 1 рубль 28 копеек. Это была такая вкуснятина! И я могу дать их рецепт, — рассказала агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- помидоры зеленые;
- соль, 2 ст.л;
- сахар, 6 ст.л;
- чеснок, перец, уксус, укроп, зелень по вкусу.
Процесс приготовления
В чистые, стерилизованные банки укладываем специи, зелень по своему вкусу, дольки чеснока и томаты до верха.
Заливаем банки кипятком и накрываем крышками, оставляем на 15 минут.
Сливаем воду и в банки кладем соль и сахар, вливаем кипяток и добавляем чайную ложку уксуса.
Закручиваем крышками и каждую банку несколько раз переворачиваем. Ставим ее на крышку, укутываем и оставляем до остывания.
Храним консервацию в подвале ли в кладовке.
Такие помидорки получаются по вкусу, как при мариновании в бочке. Кислоту регулируйте самостоятельно, добавляя уксус по своему вкусу.
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