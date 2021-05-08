Как приготовить сочные котлеты в духовке: все тонкости приготовления

Мясные блюда в духовке получаются мягкими и сочными, ароматными. Многие не любят котлеты, запеченные в духовке, но тем, кто предпочитает правильное питание, они точно понравятся.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

свинина или говядина, 500 г;

лук, 1 шт;

картофель, 1 шт;

яйца, 2 шт;

батон, 4 ломтика;

сметана, 0.5 стакана;

чеснок, 4 зубчика;

молоко, 0.5 стакана;

соль, перец, специи.

Процесс приготовления

Мясо берите любое по своему вкусу.

Перекручиваем в фарш.

Картофель трем на мелкой терке.

Лук мелко режем, чеснок также измельчаем.

Смешиваем фарш с луком, картофелем, чесноком, мелко рубленой зеленью, яйцами и солью, специями.

Батон замачиваем в молоке и слегка отжимаем, смешиваем с фаршем.

Накрываем фарш пленкой и отправляем в холодильник на 30 – 60 минут.

Форму застилаем пергаментом, формируем котлеты и выкладываем их на противень.

Совет: чтобы котлеты были сочнее. Внутрь можно положить кусочек сливочного масла или кубик льда.

Запекаем при 180 градусах около 30 – 40 минут.

Если больше любите сочность, тогда можно сделать сметанный соус: мелко рубим чеснок и смешиваем со сметаной, взбитым яйцом, солью и перцем. Сметану можно заменить сливками.

Заливаем котлеты и тушим в духовке.