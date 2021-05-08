Как приготовить сочные котлеты в духовке: все тонкости приготовления

Мясные блюда в духовке получаются мягкими и сочными, ароматными. Многие не любят котлеты, запеченные в духовке, но тем, кто предпочитает правильное питание, они точно понравятся.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- свинина или говядина, 500 г;
- лук, 1 шт;
- картофель, 1 шт;
- яйца, 2 шт;
- батон, 4 ломтика;
- сметана, 0.5 стакана;
- чеснок, 4 зубчика;
- молоко, 0.5 стакана;
- соль, перец, специи.
Процесс приготовления
Мясо берите любое по своему вкусу.
Перекручиваем в фарш.
Картофель трем на мелкой терке.
Лук мелко режем, чеснок также измельчаем.
Смешиваем фарш с луком, картофелем, чесноком, мелко рубленой зеленью, яйцами и солью, специями.
Батон замачиваем в молоке и слегка отжимаем, смешиваем с фаршем.
Накрываем фарш пленкой и отправляем в холодильник на 30 – 60 минут.
Форму застилаем пергаментом, формируем котлеты и выкладываем их на противень.
Совет: чтобы котлеты были сочнее. Внутрь можно положить кусочек сливочного масла или кубик льда.
Запекаем при 180 градусах около 30 – 40 минут.
Если больше любите сочность, тогда можно сделать сметанный соус: мелко рубим чеснок и смешиваем со сметаной, взбитым яйцом, солью и перцем. Сметану можно заменить сливками.
Заливаем котлеты и тушим в духовке.
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