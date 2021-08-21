Зимой открываю баночку и мажу на хлебушек к борщу. Густой и ароматный соус на зиму

Густой и ароматный соус, который отлично подходит в качестве кетчупа, заправки в борщ, намазки на хлеб, добавки в овощное рагу и прочие блюда.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

помидоры, 2 кг;

лук, 200 г;

базилик, кинза, хмели-сунели, паприка, орегано;

острый перец, 2 стручка;

чеснок, 2 головки;

уксус 9 %, 25 мл;

масло растительное, 50 мл;

соль, 1 ст.л;

сахар, 4 – 5 ст.л. или по вкусу.

Процесс приготовления

Томаты заливаем кипятком на 4 минуты и снимаем кожуру.

Измельчаем томаты блендером или мясорубкой.

Совет: выбирайте мясистые сорта томатов, чтобы соус получился густым.

Лук мелко режем и обжариваем на растительном масле до золотистого цвета и остужаем.

Чеснок, петрушку или кинзу, острый перец и остывший обжаренный лук измельчаем при помощи блендера.

Ставим пюре томатное с измельченными добавками на плиту, добавляем все специи и ароматные травы по вкусу, соль и сахар.

Доводим до кипения, уменьшаем огонь и варим до уваривания 30 минут.

Базилик мелко режем и добавляем в соус, перемешиваем и варим 10 минут.

Вливаем уксус и варим еще 5 минут.

Раскладываем соус по сухим и стерилизованным баночкам, закручиваем крышками, переворачиваем и оставляем остывать.

Храним консервацию в подвале или в кладовке.