Зимой открываю баночку и мажу на хлебушек к борщу. Густой и ароматный соус на зиму

Густой и ароматный соус, который отлично подходит в качестве кетчупа, заправки в борщ, намазки на хлеб, добавки в овощное рагу и прочие блюда.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
помидоры, 2 кг;
лук, 200 г;
базилик, кинза, хмели-сунели, паприка, орегано;
острый перец, 2 стручка;
чеснок, 2 головки;
уксус 9 %, 25 мл;
масло растительное, 50 мл;
соль, 1 ст.л;
сахар, 4 – 5 ст.л. или по вкусу.
Процесс приготовления
Томаты заливаем кипятком на 4 минуты и снимаем кожуру.
Измельчаем томаты блендером или мясорубкой.
Совет: выбирайте мясистые сорта томатов, чтобы соус получился густым.
Лук мелко режем и обжариваем на растительном масле до золотистого цвета и остужаем.
Чеснок, петрушку или кинзу, острый перец и остывший обжаренный лук измельчаем при помощи блендера.
Ставим пюре томатное с измельченными добавками на плиту, добавляем все специи и ароматные травы по вкусу, соль и сахар.
Доводим до кипения, уменьшаем огонь и варим до уваривания 30 минут.
Базилик мелко режем и добавляем в соус, перемешиваем и варим 10 минут.
Вливаем уксус и варим еще 5 минут.
Раскладываем соус по сухим и стерилизованным баночкам, закручиваем крышками, переворачиваем и оставляем остывать.
Храним консервацию в подвале или в кладовке.
Соус будет очень вкусным, ароматным и острым. Если хотите сильную густоту, тогда варите в 1.5 раза дольше, чтобы испарилась вся жидкость.
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