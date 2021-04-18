Просто смажьте минтай горчицей и отправьте в духовку. Вкуснее еще не было

Горчица – это универсальный соус, способный в одно мгновение изменить вкус любого блюда. Вот и с минтаем такая же история – рыбка получается нежной, мягкой и ароматной, очень аппетитной.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

минтай, 3 – 4 шт;

горчица, 2 ст.л;

сметана или майонез, 2 ст.л;

горчица в зернах, 1 ч.л;

соль, итальянские травы, орегано.

Процесс приготовления

Смешиваем горчицу с майонезом или сметаной и французской горчицей в зернах.

Рыбу промываем, удаляем все лишнее и просушиваем.

Каждую тушку смазываем внутри и снаружи соусом.

Выкладываем тушки в форму, посыпаем травами и орегано, можно использовать любые специи.

Запекаем 25 минут при 180 градусах.

Блюдо готовится просто и быстро, набор продуктов – самый минимальный и обычный. Зато результат получается просто изумительный.

Рыбу можно брать любую, не обязательно минтай.