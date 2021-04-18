Просто смажьте минтай горчицей и отправьте в духовку. Вкуснее еще не было

Горчица – это универсальный соус, способный в одно мгновение изменить вкус любого блюда. Вот и с минтаем такая же история – рыбка получается нежной, мягкой и ароматной, очень аппетитной.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- минтай, 3 – 4 шт;
- горчица, 2 ст.л;
- сметана или майонез, 2 ст.л;
- горчица в зернах, 1 ч.л;
- соль, итальянские травы, орегано.
Процесс приготовления
Смешиваем горчицу с майонезом или сметаной и французской горчицей в зернах.
Рыбу промываем, удаляем все лишнее и просушиваем.
Каждую тушку смазываем внутри и снаружи соусом.
Выкладываем тушки в форму, посыпаем травами и орегано, можно использовать любые специи.
Запекаем 25 минут при 180 градусах.
Блюдо готовится просто и быстро, набор продуктов – самый минимальный и обычный. Зато результат получается просто изумительный.
Рыбу можно брать любую, не обязательно минтай.
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