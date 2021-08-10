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Царский ужин из простых продуктов. Обычные котлеты больше не готовлю, нашел альтернативу

Мясное блюдо будет прекрасной альтернативой обычным котлетам, оно поможет разнообразить ваше меню питания. Такая закуска подходит даже для праздничного стола. Кляр сохранит в котлетах всю сочность.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

морковь и картофель, лук по 1 шт;

рис, 100 г;

яйцо, 1 шт;

соль, перец, специи, зелень.

Для приготовления кляра необходимо:

яйца, 2 шт;

сметана, 2 ст.л;

молоко, 100 мл;

соль и перец по вкусу.

Процесс приготовления

Морковь и чеснок трем на мелкой терке, картофель и лук – на крупной.

Отвариваем и остужаем рис, смешиваем с фаршем и овощами.

Добавляем зелень, соль и перец, специи.

Фарш хорошо вымешиваем.

Формируем котлеты.

Смешиваем все ингредиенты для кляра.

Совет: сметану берите жирную, если ее нет, можно заменить майонезом.

Обмакиваем котлеты в кляр и выкладываем в разогретое растительное масло на сковороду.

Жарим с двух сторон на небольшом огне.

Царский ужин из простых продуктов. Обычные котлеты больше не готовлю, нашел альтернативу

Можно обжаривать котлеты под крышкой, чтобы они точно протушились. Если есть время и желание, складываем котлеты в пароварку и готовим на пару 30 минут.

Царский ужин из простых продуктов. Обычные котлеты больше не готовлю, нашел альтернативу

Сочные и ароматные, очень сытные, такие котлеты подходят к любым гарнирам и салатам.

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