Делайте сразу две порции! Закуска из помидоров

Эта закуска из томатов в маринаде станет главным блюдом любого стола. Готовьте побольше, потому что ваши гости расхватают маринованные помидоры в первую очередь! Готовится закуска быстро, и компоненты для нее нужны самые простые.
Ингредиенты:
помидоры среднего размера – 3-4 шт.
лук среднего размера – 1 шт.
чеснок – 1-2 зубчика,
мед – 1 чайная ложка,
жгучий красный перец – 0,5 чайной ложки,
сушеный базилик – 1 чайная ложка (без горки),
сок лимона – 1 столовая ложка,
растительное масло – 3-4 столовых ложки,
соль – по вашему вкусу.
Технология приготовления закуски из помидоров:
Помидоры нарезаем кружочками любой толщины (на ваш вкус), отправляем в глубокую посуду.
Лук нарезаем полукольцами и посыпаем им помидоры.
Выкладываем на лук следующий слой помидоров, на него – снова слой лука.
Выкладываем овощи слоями пока они не закончатся.
В чаше небольшого размера тщательно смешиваем соль, перец, сушеный базилик, мед, растительное масло, измельченный чеснок, лимонный сок. Полученным маринадом заливаем помидоры.
Помидоры через время пустят сок и будут в нем мариноваться.
Накрываем емкость с помидорами крышкой и отправляем в холодильник на двое суток.
Через два дня блюдо можно подавать на стол.
Многие не могут утерпеть и пробуют эти пикантные маринованные помидоры раньше. Но ничего. Просто идеальный вкус они приобретут именно через двое суток.
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