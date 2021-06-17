Делайте сразу две порции! Закуска из помидоров

Эта закуска из томатов в маринаде станет главным блюдом любого стола. Готовьте побольше, потому что ваши гости расхватают маринованные помидоры в первую очередь! Готовится закуска быстро, и компоненты для нее нужны самые простые.

Ингредиенты:

помидоры среднего размера – 3-4 шт.

лук среднего размера – 1 шт.

чеснок – 1-2 зубчика,

мед – 1 чайная ложка,

жгучий красный перец – 0,5 чайной ложки,

сушеный базилик – 1 чайная ложка (без горки),

сок лимона – 1 столовая ложка,

растительное масло – 3-4 столовых ложки,

соль – по вашему вкусу.

Технология приготовления закуски из помидоров:

Помидоры нарезаем кружочками любой толщины (на ваш вкус), отправляем в глубокую посуду.

Лук нарезаем полукольцами и посыпаем им помидоры.

Выкладываем на лук следующий слой помидоров, на него – снова слой лука.

Выкладываем овощи слоями пока они не закончатся.

В чаше небольшого размера тщательно смешиваем соль, перец, сушеный базилик, мед, растительное масло, измельченный чеснок, лимонный сок. Полученным маринадом заливаем помидоры.

Помидоры через время пустят сок и будут в нем мариноваться.

Накрываем емкость с помидорами крышкой и отправляем в холодильник на двое суток.

Через два дня блюдо можно подавать на стол.