Густой джем из красной смородины. Янтарное лакомство на зиму

Густой джем из красной смородины получается очень густым и ароматным идеально подойдёт для разных десертов.
Густой джем из красной смородины: ингредиенты
- Сахар
- Красная смородина
Способ приготовления:
- Возьмите сахар и ягоду 1 к 1.
- Сахаром засыпьте чистую ягоду и толкушкой немного давите ягоду для получения сока.
- Доведите до кипения, перемешайте, чтобы не пригорало.
- Когда закипит джем, не уменьшайте огонь и переодически помешивая варите.
- Джем варите до того момента, пока не загустеет.
Совет: лучше варите в большой кастрюле, чтобы пена не вытекла.
- Через сито перетрите массу, чтобы ужалить мелкие семена.
- Джем разложите по стерилизованным баночкам. Открытыми оставьте до полного остывания. Варенье храните в кладовке или подвале.
Густой джем из красной смородины — густой и ароматный.
Приятного аппетита!
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