Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ира
    спасибо за рецептНереальный ужин з...
  • Анна Эржибова
    Спасибо!аппетитно :)За 10 минут готов...
  • Vladimir Osheschko
    Длинные рецепты не читаю до конца. Проще порезать цукини на 8 ммтровые пятачки. посолить, обвалять в муке и обжарить ...По настоящему вку...

Густой джем из красной смородины. Янтарное лакомство на зиму

Густой джем из красной смородины получается очень густым и ароматным идеально подойдёт для разных десертов.

Густой джем из красной смородины: ингредиенты

Густой джем из красной смородины

  1. Сахар
  2. Красная смородина

Способ приготовления:

Густой джем из красной смородины. Янтарное лакомство на зиму 3

  • Возьмите сахар и ягоду 1 к 1.
  • Сахаром засыпьте чистую ягоду и толкушкой немного давите ягоду для получения сока.
  • Доведите до кипения, перемешайте, чтобы не пригорало.
  • Когда закипит джем, не уменьшайте огонь и переодически помешивая варите.
  • Джем варите до того момента, пока не загустеет.

Совет: лучше варите в большой кастрюле, чтобы пена не вытекла.

  • Через сито перетрите массу, чтобы ужалить мелкие семена.
  • Джем разложите по стерилизованным баночкам. Открытыми оставьте до полного остывания. Варенье храните в кладовке или подвале.

Густой джем из красной смородины  — густой и ароматный.

Густой джем из красной смородины. Янтарное лакомство на зиму 4

Приятного аппетита!

Ссылка на первоисточник
ДЕСЕРТЫ
Обсудить

Картина дня

наверх