Густой джем из красной смородины. Янтарное лакомство на зиму

Густой джем из красной смородины получается очень густым и ароматным идеально подойдёт для разных десертов.

Густой джем из красной смородины: ингредиенты

Сахар Красная смородина

Способ приготовления:

Возьмите сахар и ягоду 1 к 1.

Сахаром засыпьте чистую ягоду и толкушкой немного давите ягоду для получения сока.

Доведите до кипения, перемешайте, чтобы не пригорало.

Когда закипит джем, не уменьшайте огонь и переодически помешивая варите.

Джем варите до того момента, пока не загустеет.

Совет: лучше варите в большой кастрюле, чтобы пена не вытекла.

Через сито перетрите массу, чтобы ужалить мелкие семена.

Джем разложите по стерилизованным баночкам. Открытыми оставьте до полного остывания. Варенье храните в кладовке или подвале.

Густой джем из красной смородины — густой и ароматный.

Приятного аппетита!