Салат Охотничий: вкусный и сытный салатик для праздников и будней

Салат Охотничий – получается очень вкусным и аппетитным. Отличный вариант для праздничного стола! Обязательно возьмите этот рецепт на заметку.

Салат Охотничий: ингредиенты

1 (одна) шт – моркови 1 (одна) шт – картофеля 2 (две) шт – яиц 70 (семьдесят) гр – салями 70 (семьдесят) гр – грибов 3 (три) шт – соленых огурцов 3 (три) ст. ложки – майонеза Соль по вкусу

Салат Охотничий: рецепт

Отварите картофель, морковь и яйца

Затем натрите все на терке

Огурцы и салями нарежьте средним кубиком

Салат выложите слоями. Каждый слой следует промазать майонезом. Итак, первый слой картошка и майонез

Второй слой огурцы и майонез. Третий слой морковь и майонез

Четвертый слой грибы и майонез

Пятый слой салями и майонез

И шестой слой яйца. Сверху салат украсьте зеленью. Перед подачей дайте салату настояться в холодильнике пару часов. Чтобы хорошо пропитался

Салат Охотничий готов!

Вот такой красивый и очень сытный салат получается. Хорошо как на будние дни, так и праздничные. На здоровье.