Салат Охотничий: вкусный и сытный салатик для праздников и будней

Салат Охотничий – получается очень вкусным и аппетитным. Отличный вариант для праздничного стола! Обязательно возьмите этот рецепт на заметку.
Салат Охотничий: ингредиенты
- 1 (одна) шт – моркови
- 1 (одна) шт – картофеля
- 2 (две) шт – яиц
- 70 (семьдесят) гр – салями
- 70 (семьдесят) гр – грибов
- 3 (три) шт – соленых огурцов
- 3 (три) ст. ложки – майонеза
- Соль по вкусу
Салат Охотничий: рецепт
- Отварите картофель, морковь и яйца
- Затем натрите все на терке
- Огурцы и салями нарежьте средним кубиком
- Салат выложите слоями. Каждый слой следует промазать майонезом. Итак, первый слой картошка и майонез
- Второй слой огурцы и майонез. Третий слой морковь и майонез
- Четвертый слой грибы и майонез
- Пятый слой салями и майонез
- И шестой слой яйца. Сверху салат украсьте зеленью. Перед подачей дайте салату настояться в холодильнике пару часов. Чтобы хорошо пропитался
Салат Охотничий готов!
Вот такой красивый и очень сытный салат получается. Хорошо как на будние дни, так и праздничные. На здоровье.
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