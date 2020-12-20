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Салат Охотничий: вкусный и сытный салатик для праздников и будней

Салат Охотничий – получается очень вкусным и аппетитным. Отличный вариант для праздничного стола! Обязательно возьмите этот рецепт на заметку.

Салат Охотничий: ингредиенты

Салат Охотничий

  1. 1 (одна) шт – моркови
  2. 1 (одна) шт – картофеля
  3. 2 (две) шт – яиц
  4. 70 (семьдесят) гр – салями
  5. 70 (семьдесят) гр – грибов
  6. 3 (три) шт – соленых огурцов
  7. 3 (три) ст. ложки – майонеза
  8. Соль по вкусу

Салат Охотничий: рецепт

Салат Охотничий

  • Отварите картофель, морковь и яйца
  • Затем натрите все на терке
  • Огурцы и салями нарежьте средним кубиком
  • Салат выложите слоями. Каждый слой следует промазать майонезом. Итак, первый слой картошка и майонез
  • Второй слой огурцы и майонез. Третий слой морковь и майонез
  • Четвертый слой грибы и майонез
  • Пятый слой салями и майонез
  • И шестой слой яйца. Сверху салат украсьте зеленью. Перед подачей дайте салату настояться в холодильнике пару часов. Чтобы хорошо пропитался

Салат Охотничий готов!

Салат Охотничий

Вот такой красивый и очень сытный салат получается. Хорошо как на будние дни, так и праздничные. На здоровье.

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