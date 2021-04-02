Скатерть-Самобранка

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Отмывать противень больше никогда не придется, а еще к нему ничего не прилипнет: спасибо за ценный лайфхак соседке

Соседка дала свой рецепт борьбы с загрязнением формы для выпекания. Я решила его попробовать и осталась очень довольна.

Она посоветовала взять рукав для запекания, разрезать его и застелить противень. При необходимости можно смазать пленку растительным маслом, но и без него, продукты не пригорают, хорошо пропекаются и форма остается чистой.

Отмывать противень больше никогда не придется, а еще к нему ничего не прилипнет: спасибо за ценный лайфхак соседке

Застилать следует весь противень, даже бортики, так ничего не протечет и форма будет чистой.

Отмывать противень больше никогда не придется, а еще к нему ничего не прилипнет: спасибо за ценный лайфхак соседке

Как вариант, такими же свойствами обладает и пергамент, которым можно застилать любые формы. А вот фольга не подходит: при высокой температуре она нагревается точно также, как и вся внутренняя поверхность духовки и продукты могут подгореть.

Конечно, рукав для запекания дешевле, чем пергамент, поэтому его гораздо экономнее применять для сохранения чистоты формы.

Противень остается чистым, совершенно без следов блюда, которые готовилось. Подходит для запекания любых блюд, как кондитерских и сдобы, так и рыбы, мяса, овощей.

 

Отмывать противень больше никогда не придется, а еще к нему ничего не прилипнет: спасибо за ценный лайфхак соседке

Противень я даже не промывала. Разводы на нём старые, от воды остались: такого она качества у нас…  Дополнительно провела по нему рукой: он действительно сухой и чистый!

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