Завтрак для ленивых – все сложила в форму и в духовку. Пицца – пирог без теста

Это мой рецепт, который всегда выручает, если хочется чего-то вкусного, но нет желания долго стоять на кухне. Основа пиццы – белый хлеб, а начинку можете делать по своему вкусу.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

хлеб белый;

помидоры, 2 шт;

сыр и колбаса по 300 г;

майонез и кетчуп по 6 – 7 ст.л;

орегано и специи.

Процесс приготовления

Колбасу режем соломкой, помидоры – кружочками, сыр трем на крупной терке.

Для соуса соединяем майонез и кетчуп.

Дно формы смазываем соусом и выкладываем слой хлеба, смазываем его соусом, кладем колбасу и помидоры, присыпаем сыром и немного поливаем соусом.

Выкладываем второй слой хлеба, смазываем соусом и повторяем далее, как с первым слоем.

Последний слой колбаса, посыпанная сыром и кладем кружочки томатов, посыпаем орегано и другими специями для пиццы по вашему вкусу.

Запекаем блюдо при 180 градусах около 5 – 20 минут.

В форме разрезаем на порционные кусочки и при помощи лопатки, выкладываем на тарелки.