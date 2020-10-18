Завтрак для ленивых – все сложила в форму и в духовку. Пицца – пирог без теста

Это мой рецепт, который всегда выручает, если хочется чего-то вкусного, но нет желания долго стоять на кухне. Основа пиццы – белый хлеб, а начинку можете делать по своему вкусу.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- хлеб белый;
- помидоры, 2 шт;
- сыр и колбаса по 300 г;
- майонез и кетчуп по 6 – 7 ст.л;
- орегано и специи.
Процесс приготовления
Колбасу режем соломкой, помидоры – кружочками, сыр трем на крупной терке.
Для соуса соединяем майонез и кетчуп.
Дно формы смазываем соусом и выкладываем слой хлеба, смазываем его соусом, кладем колбасу и помидоры, присыпаем сыром и немного поливаем соусом.
Выкладываем второй слой хлеба, смазываем соусом и повторяем далее, как с первым слоем.
Последний слой колбаса, посыпанная сыром и кладем кружочки томатов, посыпаем орегано и другими специями для пиццы по вашему вкусу.
Запекаем блюдо при 180 градусах около 5 – 20 минут.
В форме разрезаем на порционные кусочки и при помощи лопатки, выкладываем на тарелки.
Колбасу можно заменить на ветчину и любое другое мясо, также добавляйте любые продукты, которые вы используете для пиццы.
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