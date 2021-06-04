Скатерть-Самобранка

5 377 подписчиков
not logged

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ирина Солодилина
    ВкусненькоВместо мороженого...
  • Любовь Малова
    В составе указано сл.масло.Но в описании процесса готовки нет ни слова о нем.Так куда его класть?Творожное печенье...
  • Alex Немо
    Слегка модифицированный для ленивых рецепт мяса по французски...Я больше не готов...

Пышная и нежная сладкая выпечка. Очень вкусное лакомство для всей семьи

Пышная и нежная сладкая выпечка — интересный десерт, который удивит своим нежным вкусом.

Пышная и нежная сладкая выпечка: ингредиенты

Пышная и нежная сладкая выпечка

Для теста:

  1. Пшеничная мука – 200 г. (двести грамм)
  2. Яйца – 2 шт. (две штуки)
  3. Сахар – 150 г. (сто пятьдесят грамм)
  4. Ванильный сахар – 1 пак. (один пакетик)
  5. Уксус 9% — 2 ст. л. (две столовых ложки)
  6. Кефир – 200 мл. (двести миллилитров)
  7. Сода – 1 ч. л. (одна чайная ложка)
  8. Какао-порошок – 1 ст. л. (одна столовая ложка)

Для крема:

  1. Пшеничная мука – 50 г. (пятьдесят грамм)
  2. Сахар – 200 г. (двести грамм)
  3. Яйца – 3 шт. (три штуки)
  4. Сливочное масло – 300 г. (триста грамм)
  5. Сметана 20% — 450 г. (четыреста пятьдесят грамм)
  6. Ванильный сахар – 1 пак. (один пакетик)

Для глазури:

  1. Сливочное масло – 25 г. (двадцать пять грамм)
  2. Тёмный шоколад – 50 г. (пятьдесят грамм)
  3. Молоко – 25 мл. (двадцать пять миллилитров)

Для посыпки:

  1. Измельчённый грецкий орех

Для пропитки:

  1. Крепкий и сладкий заварной кофе

Способ приготовления:

  • Сначала приготовьте заварную основу для крема.
  • Вбейте яйца в сотейник с толстым дном и всыпьте сахар.
  • Добавьте муку, ванильный сахар, и перемешайте всё интенсивно венчиком до однородного состояния.
  • После добавьте сметану и перемешайте всё.
  • Сотейник со сметанной массой поставьте на плиту.
  • На небольшом огне, активно перемешивая массу, доведите её до загустения.
  • Закройте крем пищевой плёнкой <<в контакт>> и Оставьте остывать.
  • Теперь выпекайте коржи для торта.
  • Вбейте яйца в глубокую чашу и взбейте миксером до пены.
  • В процессе взбивания добавьте сахар и ванильный сахар, небольшими частями.
  • Взбейте всё до плотной пены, влейте Кефир и Какао-порошок.
  • Продолжайте взбивать, добавляя порционно просеянную муку, замешайте тесто.
  • Погасите соду столовым 9% уксусом и добавьте в тесто.
  •  Перемешайте всё до однородной массы миксером.
  • Разделите готовое тесто на три равные части в трёх разных ёмкостях.
  • Раскалите на слабом огне сковороду с толстым дном.
  • Смажьте дно и бока растительным маслом и вылейте одну часть теста на сковороду.
  • Наклоняя сковороду в разные стороны, распределите тесто равномерно по всему дну.
  • Сковороду Накройте крышкой и выпекайте корж с одной стороны на слабом огне, примерно 8-10 минут.
  • Когда под крышкой начинает скапливаться конденсат, нужно постоянно убирать с помощью полотенца.
  • Корж переверните на другую сторону и та же, убирая конденсат, выпекайте ещё 4-5 минут.
  • После полного остывания, разделите коржи на 6 равных частей.
  • Приготовьте крем для торта.
  • Положите в ёмкость сливочное масло комнатной температуры и взбейте миксером 3-4 минуты до осветления.
  • В масло добавьте частями заварную основу, продолжайте взбивать до однородности.
  • Начинайте собирать торт.
  • Выложите небольшое количество крема на блюдо и разровняйте по дну, примерно одинакового размера с коржом.
  • Первый корж переложите на блюдо, твёрдой стороной вниз и слегка придавите в крем.
  • Корж пропитывает крепким, сладким заварным кофе.
  • Далее, выложите на корж порцию крема разровняйте.
  • По желанию посыпьте измельчённым грецким орехом кремовый слой.
  • После Накройте следующим коржом и по такой аналогии соберите весь торт.
  • Поставьте последний корж глажкой стороной вверх и пропитайте заварным кофе.
  •  Верх торта и бока смажьте кремом, украсьте бока торта измельчённым грецким орехом.
  • Уберите торт в холодильник и приготовьте шоколадную глазурь.
  • Молоко с маслом доведите до кипения в сотейнике.
  • Выключите плиту, добавьте кусочки тёмного шоколада и перемешайте до полного растворения шоколада.
  • Остудите глазурь до комнатной температуры и нанесите им любой рисунок на торт.
  • Отправьте торт в холодильник на ночь.

Пышная и нежная сладкая выпечка — десерт на скорую руку.

Пышная и нежная сладкая выпечка. Очень вкусное лакомство для всей семьи 2

Пеките на здоровье!

Ссылка на первоисточник
ВЫПЕЧКА
Обсудить

Картина дня

наверх