Пышная и нежная сладкая выпечка. Очень вкусное лакомство для всей семьи

Пышная и нежная сладкая выпечка — интересный десерт, который удивит своим нежным вкусом.
Пышная и нежная сладкая выпечка: ингредиенты
Для теста:
- Пшеничная мука – 200 г. (двести грамм)
- Яйца – 2 шт. (две штуки)
- Сахар – 150 г. (сто пятьдесят грамм)
- Ванильный сахар – 1 пак. (один пакетик)
- Уксус 9% — 2 ст. л. (две столовых ложки)
- Кефир – 200 мл. (двести миллилитров)
- Сода – 1 ч. л. (одна чайная ложка)
- Какао-порошок – 1 ст. л. (одна столовая ложка)
Для крема:
- Пшеничная мука – 50 г. (пятьдесят грамм)
- Сахар – 200 г. (двести грамм)
- Яйца – 3 шт. (три штуки)
- Сливочное масло – 300 г. (триста грамм)
- Сметана 20% — 450 г. (четыреста пятьдесят грамм)
- Ванильный сахар – 1 пак. (один пакетик)
Для глазури:
- Сливочное масло – 25 г. (двадцать пять грамм)
- Тёмный шоколад – 50 г. (пятьдесят грамм)
- Молоко – 25 мл. (двадцать пять миллилитров)
Для посыпки:
- Измельчённый грецкий орех
Для пропитки:
- Крепкий и сладкий заварной кофе
Способ приготовления:
- Сначала приготовьте заварную основу для крема.
- Вбейте яйца в сотейник с толстым дном и всыпьте сахар.
- Добавьте муку, ванильный сахар, и перемешайте всё интенсивно венчиком до однородного состояния.
- После добавьте сметану и перемешайте всё.
- Сотейник со сметанной массой поставьте на плиту.
- На небольшом огне, активно перемешивая массу, доведите её до загустения.
- Закройте крем пищевой плёнкой <<в контакт>> и Оставьте остывать.
- Теперь выпекайте коржи для торта.
- Вбейте яйца в глубокую чашу и взбейте миксером до пены.
- В процессе взбивания добавьте сахар и ванильный сахар, небольшими частями.
- Взбейте всё до плотной пены, влейте Кефир и Какао-порошок.
- Продолжайте взбивать, добавляя порционно просеянную муку, замешайте тесто.
- Погасите соду столовым 9% уксусом и добавьте в тесто.
- Перемешайте всё до однородной массы миксером.
- Разделите готовое тесто на три равные части в трёх разных ёмкостях.
- Раскалите на слабом огне сковороду с толстым дном.
- Смажьте дно и бока растительным маслом и вылейте одну часть теста на сковороду.
- Наклоняя сковороду в разные стороны, распределите тесто равномерно по всему дну.
- Сковороду Накройте крышкой и выпекайте корж с одной стороны на слабом огне, примерно 8-10 минут.
- Когда под крышкой начинает скапливаться конденсат, нужно постоянно убирать с помощью полотенца.
- Корж переверните на другую сторону и та же, убирая конденсат, выпекайте ещё 4-5 минут.
- После полного остывания, разделите коржи на 6 равных частей.
- Приготовьте крем для торта.
- Положите в ёмкость сливочное масло комнатной температуры и взбейте миксером 3-4 минуты до осветления.
- В масло добавьте частями заварную основу, продолжайте взбивать до однородности.
- Начинайте собирать торт.
- Выложите небольшое количество крема на блюдо и разровняйте по дну, примерно одинакового размера с коржом.
- Первый корж переложите на блюдо, твёрдой стороной вниз и слегка придавите в крем.
- Корж пропитывает крепким, сладким заварным кофе.
- Далее, выложите на корж порцию крема разровняйте.
- По желанию посыпьте измельчённым грецким орехом кремовый слой.
- После Накройте следующим коржом и по такой аналогии соберите весь торт.
- Поставьте последний корж глажкой стороной вверх и пропитайте заварным кофе.
- Верх торта и бока смажьте кремом, украсьте бока торта измельчённым грецким орехом.
- Уберите торт в холодильник и приготовьте шоколадную глазурь.
- Молоко с маслом доведите до кипения в сотейнике.
- Выключите плиту, добавьте кусочки тёмного шоколада и перемешайте до полного растворения шоколада.
- Остудите глазурь до комнатной температуры и нанесите им любой рисунок на торт.
- Отправьте торт в холодильник на ночь.
Пышная и нежная сладкая выпечка — десерт на скорую руку.
Пеките на здоровье!
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