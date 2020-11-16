Салат «Добрая теща». Когда теща его готовит, всегда спешу в гости

Идеальное сочетание продуктов, делает салат просто изумительным, легким, но сытным. Всем любителям остренького.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

шампиньоны, 300 г;

куриное филе, 300 г;

лук 00 г;

морковь, 150 г;

огурцы маринованные, 100 г;

кукуруза консервированная, 100 г;

яйца, 3 шт;

майонез, 20 г;

перец черный и красный, по 0.5 ч.л;

паприка, ч.л;

соль, 1 ч.л.

Процесс приготовления

Самое главное, делайте салатик строго по рецепту, тогда вы точно оцените его идеальный вкус и сочетание ингредиентов.

Шампиньоны режем кусочками и обжариваем на сухой сковороде. Когда жидкость полностью испариться, тогда добавляем специи и соль и немного растительного масла.

Лук режем тонкими полукольцами и добавляем к грибам, жарим 5 минут.

Морковь режем тонкой соломкой и добавляем к грибам и луку.

Обжариваем до мягкости моркови. Остужаем.

Яйца режем кубиком.

Огурцы режем кубиками.

Отварное мясо режем кусочками.

Смешиваем все продукты и заправляем майонезом.

Майонез лучше возьмите домашний.

Перед подачей посыпаем салат паприкой красным острым перцем.