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Салат «Добрая теща». Когда теща его готовит, всегда спешу в гости

Идеальное сочетание продуктов, делает салат просто изумительным, легким, но сытным. Всем любителям остренького.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • шампиньоны, 300 г;
  • куриное филе, 300 г;
  • лук 00 г;
  • морковь, 150 г;
  • огурцы маринованные, 100 г;
  • кукуруза консервированная, 100 г;
  • яйца, 3 шт;
  • майонез, 20 г;
  • перец черный и красный, по 0.5 ч.л;
  • паприка,  ч.л;
  • соль, 1 ч.л.

Процесс приготовления

Самое главное, делайте салатик строго по рецепту, тогда вы точно оцените его идеальный вкус и сочетание ингредиентов.

Шампиньоны режем кусочками и обжариваем на сухой сковороде. Когда жидкость полностью испариться, тогда добавляем специи и соль и немного растительного масла.

Лук режем тонкими полукольцами и добавляем к грибам, жарим 5 минут.

Морковь режем тонкой соломкой и добавляем к грибам и луку.

Обжариваем до мягкости моркови. Остужаем.

Яйца режем кубиком.

Огурцы режем кубиками.

Отварное мясо режем кусочками.

Смешиваем все продукты и заправляем майонезом.

Майонез лучше возьмите домашний.

Перед подачей посыпаем салат паприкой  красным острым перцем.

В этом салате все отлично и идеально сочетается и он сам прекрасно дополняет любые закуски и блюда.

Салат «Добрая теща». Когда теща его готовит, всегда спешу в гости

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