Салат «Добрая теща». Когда теща его готовит, всегда спешу в гости

Идеальное сочетание продуктов, делает салат просто изумительным, легким, но сытным. Всем любителям остренького.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- шампиньоны, 300 г;
- куриное филе, 300 г;
- лук 00 г;
- морковь, 150 г;
- огурцы маринованные, 100 г;
- кукуруза консервированная, 100 г;
- яйца, 3 шт;
- майонез, 20 г;
- перец черный и красный, по 0.5 ч.л;
- паприка, ч.л;
- соль, 1 ч.л.
Процесс приготовления
Самое главное, делайте салатик строго по рецепту, тогда вы точно оцените его идеальный вкус и сочетание ингредиентов.
Шампиньоны режем кусочками и обжариваем на сухой сковороде. Когда жидкость полностью испариться, тогда добавляем специи и соль и немного растительного масла.
Лук режем тонкими полукольцами и добавляем к грибам, жарим 5 минут.
Морковь режем тонкой соломкой и добавляем к грибам и луку.
Обжариваем до мягкости моркови. Остужаем.
Яйца режем кубиком.
Огурцы режем кубиками.
Отварное мясо режем кусочками.
Смешиваем все продукты и заправляем майонезом.
Майонез лучше возьмите домашний.
Перед подачей посыпаем салат паприкой красным острым перцем.
В этом салате все отлично и идеально сочетается и он сам прекрасно дополняет любые закуски и блюда.
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