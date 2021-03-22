Скатерть-Самобранка

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Просто возьмите курицу и залейте яйцами. Вы будете в восторге от этого рецепта

Куриное филе будет еще мягче, сочнее и нежнее, если в этом рецепте вы используете яйца и крахмал, благодаря которому, блюдо будет с ярким, естественным, мясным вкусом и ароматом.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • филе куриное, 600 г;
  • яйца, 3 шт;
  • крахмал, 2 ст.л;
  • соль, перец, специи;
  • чеснок, 2 зубчика;
  • мало растительное.

Процесс приготовления

Филе промываем и просушиваем бумажными полотенцами.

Разрезаем филе на тонкие полоски, солим и перчим.

Отделяем белки от желтков.

Желтки смешиваем с мясом, добавляем любые специи по вкусу и попущенный через пресс чеснок.

Всыпаем крахмал и перемешиваем. Оставляем массу на 15 минут, периодически перемешивая.

Белки немного солим и взбиваем миксером до стойкой массы.

Можно обмакивать кусочки мяса в белок и выкладывать в сковороду с двух сторон.

Я просто смешиваю белковую массу с мясом и выкладываю по кусочку в сковороду и обжариваю.

Просто возьмите курицу и залейте яйцами. Вы будете в восторге от этого рецепта

Подаю блюдо с разными домашними соусами на сметане или майонезе с зеленью и горчицей. Отлично сочетается с разными гарнирами из картофеля, отварного риса и гречневой крупы.

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