Просто возьмите курицу и залейте яйцами. Вы будете в восторге от этого рецепта

Куриное филе будет еще мягче, сочнее и нежнее, если в этом рецепте вы используете яйца и крахмал, благодаря которому, блюдо будет с ярким, естественным, мясным вкусом и ароматом.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- филе куриное, 600 г;
- яйца, 3 шт;
- крахмал, 2 ст.л;
- соль, перец, специи;
- чеснок, 2 зубчика;
- мало растительное.
Процесс приготовления
Филе промываем и просушиваем бумажными полотенцами.
Разрезаем филе на тонкие полоски, солим и перчим.
Отделяем белки от желтков.
Желтки смешиваем с мясом, добавляем любые специи по вкусу и попущенный через пресс чеснок.
Всыпаем крахмал и перемешиваем. Оставляем массу на 15 минут, периодически перемешивая.
Белки немного солим и взбиваем миксером до стойкой массы.
Можно обмакивать кусочки мяса в белок и выкладывать в сковороду с двух сторон.
Я просто смешиваю белковую массу с мясом и выкладываю по кусочку в сковороду и обжариваю.
Подаю блюдо с разными домашними соусами на сметане или майонезе с зеленью и горчицей. Отлично сочетается с разными гарнирами из картофеля, отварного риса и гречневой крупы.
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