Просто возьмите курицу и залейте яйцами. Вы будете в восторге от этого рецепта

Куриное филе будет еще мягче, сочнее и нежнее, если в этом рецепте вы используете яйца и крахмал, благодаря которому, блюдо будет с ярким, естественным, мясным вкусом и ароматом.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

филе куриное, 600 г;

яйца, 3 шт;

крахмал, 2 ст.л;

соль, перец, специи;

чеснок, 2 зубчика;

мало растительное.

Процесс приготовления

Филе промываем и просушиваем бумажными полотенцами.

Разрезаем филе на тонкие полоски, солим и перчим.

Отделяем белки от желтков.

Желтки смешиваем с мясом, добавляем любые специи по вкусу и попущенный через пресс чеснок.

Всыпаем крахмал и перемешиваем. Оставляем массу на 15 минут, периодически перемешивая.

Белки немного солим и взбиваем миксером до стойкой массы.

Можно обмакивать кусочки мяса в белок и выкладывать в сковороду с двух сторон.

Я просто смешиваю белковую массу с мясом и выкладываю по кусочку в сковороду и обжариваю.