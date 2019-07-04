Ингредиенты все просты и знакомы, а салат просто сказка 

Ингредиенты

Морковь 2 шт.

Лук 2 шт.

Яйцо 4 шт.

Сухарики 100 г

Дижонская горчица 1 ст. л.

Соевый соус 2 ст. л.

Сметана 150 г

Лимонный сок и цедра по 1 ч. л.

Соль, черный перец (молотый) по вкусу

Консервированный тунец 200 г

Зелень 1 пуч.

Уксус 1 ст. л.

Приготовление



Измельчите сухарики в крошку или пропустите их через мясорубку. Разогрейте сковороду и поджарьте сухарики до золотистого цвета.

Лук нарежьте полукольцами, залейте ложкой уксуса и оставьте мариноваться на 10 минут. Яйца отварите. Морковь натрите. Чтобы вид салата был более эффектным, можете использовать терку для корейской моркови. Из рыбных консервов слейте жидкость, кусочки разомните вилкой.

Очистите яйца, отделите белки от желтков. Отложите 2 желтка для заправки, оставшиеся 2 измельчите. Белки натрите на терке с мелкими отверстиями.

Соедините консервированную рыбу, морковь, белки и 2 измельченных желтка. Добавьте промытый маринованный лук и измельченную зелень.Приготовьте заправку. Разомните 2 отложенных желтка, добавьте сметану, горчицу, лимонный сок и цедру, соевый соус и черный перец по вкусу. Взбейте.



Заправьте салат, перемешайте, дайте ему настояться минут 10. Выложите салат в салатник, посыпьте сухарной крошкой и сразу подавайте.

На столе салат можно будет еще раз перемешать. Выглядит необычно и вкус салата отменный. Попробуйте приготовить и непременно поделитесь впечатлениями с друзьями!