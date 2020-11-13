Нашла удачный рецепт теста! Мои заливные пироги больше не остаются внутри сырыми

Пироги получатся очень вкусными, пропеченными, ароматными. Плюс рецепта еще и в том, что готовка занимает от силы 30 минут. Начинку берите по своему вкусу, я люблю с тушеной капустой, а вы придумайте что-то другое.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- мука, 6 ст.л;
- сметана жирная, 5 ст.л;
- соль и сахар по 1 ч.л;
- разрыхлитель, 10 г;
- яйца, 2 шт.
Для приготовления начинки необходимо:
- капуста, 300 г;
- лук и морковь по 1 шт;
- яйца вареные, 3 шт;
- соль, перец, куркума, зелень.
Процесс приготовления
Сначала мелко шинкуем капусту, морковь трем на крупно терке, лук режем мелким кубиком.
Сначала до полупрозрачности обжариваем на растительном масле лук, потом добавляем морковь и тушим минут 5 и добавляем капусту, перемешиваем.
Когда овощи уже почти готовы, солим, перчи и добавляем разные специи по вкусу. Куркума сделает пирог красивого и аппетитного цвета.
Перед самым окончанием тушения, добавляем в капусту отварные яйца, порезанные маленькими кусочками, рубленую зелень. Оставляем остывать.
Для теста смешиваем сметану с сахаром, солью и частью муки. Массу хорошо вымешиваем при помощи венчика до однородности.
Добавляем яйцо, вымешиваем.
Всыпаем оставшуюся муку с разрыхлителем, смешиваем.
Форму для запекания смазываем растительным маслом и выкладываем немного теста.
Равномерно раскладываем начинку и заливаем ее тестом.
Духовку разогреваем до 180 градусов и запекаем пирог от 25 до 30 минут. Смотрите по своей духовке.
Подаю в горячем или в холодном виде, со сметаной, салатами, соусами.
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