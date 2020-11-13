Нашла удачный рецепт теста! Мои заливные пироги больше не остаются внутри сырыми

Пироги получатся очень вкусными, пропеченными, ароматными. Плюс рецепта еще и в том, что готовка занимает от силы 30 минут. Начинку берите по своему вкусу, я люблю с тушеной капустой, а вы придумайте что-то другое.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

мука, 6 ст.л;

сметана жирная, 5 ст.л;

соль и сахар по 1 ч.л;

разрыхлитель, 10 г;

яйца, 2 шт.

Для приготовления начинки необходимо:

капуста, 300 г;

лук и морковь по 1 шт;

яйца вареные, 3 шт;

соль, перец, куркума, зелень.

Процесс приготовления

Сначала мелко шинкуем капусту, морковь трем на крупно терке, лук режем мелким кубиком.

Сначала до полупрозрачности обжариваем на растительном масле лук, потом добавляем морковь и тушим минут 5 и добавляем капусту, перемешиваем.

Когда овощи уже почти готовы, солим, перчи и добавляем разные специи по вкусу. Куркума сделает пирог красивого и аппетитного цвета.

Перед самым окончанием тушения, добавляем в капусту отварные яйца, порезанные маленькими кусочками, рубленую зелень. Оставляем остывать.

Для теста смешиваем сметану с сахаром, солью и частью муки. Массу хорошо вымешиваем при помощи венчика до однородности.

Добавляем яйцо, вымешиваем.

Всыпаем оставшуюся муку с разрыхлителем, смешиваем.

Форму для запекания смазываем растительным маслом и выкладываем немного теста.

Равномерно раскладываем начинку и заливаем ее тестом.

Духовку разогреваем до 180 градусов и запекаем пирог от 25 до 30 минут. Смотрите по своей духовке.

Подаю в горячем или в холодном виде, со сметаной, салатами, соусами.