Что в холодильнике у обычной костромской пенсионерки из деревни: сфотографировала втихаря

Гостила я в конце марта у родственников в деревне. Деревня эта находится в Костромской глуши. Домов там едва десяток наберется. Молодёжь давно уехала. Кто в Москву, кто в Ярославль, а кто на север. Большинство же работает вахтой. Две недели дома две недели на работе. В деревне живут в основном старики да дачники.

Пенсия в основном у всех маленькая. Не больше пятнадцати тысяч. Да и то, кто такую пенсию получает, считается зажиточным товарищем. В принципе на эти деньги в деревне можно жить. Если ещё и подрабатывать. Кто-то пчёл держит и мёд продаёт, кто-то коров. У тех, вообще, хорошо. Свое молоко и творог. Ещё и в город на базар ездят продают.

Родственники рассказали, что жалко им одну пенсионерку, их соседку. Живет одна, сын вырос и умотал в Москву. Деньгами не помогает. Наоборот, когда бабуля ещё могла держать живность, денюшку просил ему перечислять. У него же ипотека. Теперь же, вообще, забыл про мать. Пенсия у старушки очень маленькая. Меньше всех в деревне. Старенькая совсем. Даже кур уже держать не вмоготу. Экономит на всем. Иначе не выжить. Продукты дорогие, лекарства ещё дороже. Туда все деньги и уходят.

Наша родственница как раз собиралась к ней идти. Я напросилась в гости.

Внутри дом, как дом. В деревне у многих такие. Захудало, но чистенько. Бабушка обрадовалась гостям и предложила чайку попить. Так я и увидела , что у неё в холодильнике и чем она питается. Мяса практически не ест. Покупает дешевые замороженные Сосиски в местном магазинчике. Ну и соседи иногда приносят свою домашнюю свинину или баранину.

Варенье у неё своё. Ягоды растут в изобилии на участке. Вот она и делает заготовки все лето. Сколько сможет. Любит аджику делать, огурцы и помидоры закатывает. Картошка раньше была своя, сейчас у соседей покупает. Одного мешка ей надолго хватает.

Покупает в основном только сахар, соль, чай и крупы с макаронами. Так и питается. Каша разных видов, картошка и овощи. Иногда может позволить себе конфетки и печенье. Обожает готовить блины. Завела вот козу. Теперь хоть молоко и творог ест. Нас угостила смородиновым вареньем собственного производства.

Дома мы наш поход обсудили и решили помочь бабушке. Накупили мяса, хорошего чая, печенье, шоколадок, ну итак по мелочи. Бабушка заохала, запричитала. Но по глазам было видно, что она очень рада такой помощи. На душе стало приятно.

Решили в каждый наш приезд помогать ей по мере возможности. В то же время осталось в душе щемящее чувство безысходности и обречённости. Жалко стало эту бабушку, которая всю жизнь проработала в колхозе дояркой. Мне лично непонятно, как дети так могут забыть своих родителей и совершенно не помогать. Даже пять тысяч в месяц были для этой пенсионерки серьёзной помощью. А вы как считаете?