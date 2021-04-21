Молочный коктейль за 10 копеек! Гуще сметаны: рецепт родом из детства

Многие из нас любят молочные коктейли, которые появились еще в советское время и готовились на натуральном молоке и сливках. Сегодня эту вкуснятину с тем самым, настоящим вкусом и консистенций, почти не встретить. Но вполне возможно приготовить дома.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

молоко, 400 мл;

сироп апельсиновый, 4 ст.л;

мороженое, 100 г.

Процесс приготовления

В чаше блендера смешиваем мороженое и сироп.

Совет: все продукты лучше брать прямо из холодильника, чтобы все было холодным.

Вливаем в чашу молоко и взбиваем массу на самых высоких оборотах, пока не появится стойкая пена. Процесс в среднем занимает около 3 минут.

Сразу развиваем в стаканы, каждому члену семьи выдаем трубочку и наслаждаемся густым и ароматным, вкусным десертом.

В качестве наполнителя – сиропа, можно брать любые добавки. Очень вкусно получается с малиной, клубникой, бананом, сиропом персика и абрикоса.

Если предпочтительнее натуральный молочный вкус, тогда ничего не добавляйте.

Есть любители молочных коктейлей с вкусом и ароматом трав: делают отвар мяты или мелиссы, тархун тоже используется и добавляется пара ложек в массу.

Из этого объема получается 3 – 4 порции, поэтому можно сразу увеличить количество ингредиентов и сделать добавку.