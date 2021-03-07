Закуска из сырой свеклы. С удовольствием кушают даже те, кто не любит этот овощ

Закуска из сырной свеклы сильно отличается от вареной свеклы. Но из сырой — получается намного вкуснее и полезнее. В салат мы добавим еще овощей, поэтому он у нас получится супер — витаминным! Приготовить его удастся за считанные минуты. Так что обязательно возьмите этот рецепт на заметку!

Закуска из сырой свеклы: ингредиенты

500 (пятьсот) гр — свеклы 300 (триста) гр — моркови 4 (четыре) ст. ложки — соевого соуса 350 (триста пятьдесят) гр — лука 100 (сто) гр — растительного масла 2 (две) ст. ложки — 9% уксуса или яблочного уксуса 2 (две) ст. ложки — сахара соль и специи по вкусу

Рецепт приготовления:

Свеклу выбирайте темную, плотную. Это гарантия того, что такой овощ будет сладким и сочным

Натрите на терке для корейской моркови свеклу и морковь

Смешайте их, посыпьте сахаром и отставьте, пока свекла не даст сок

Лук нарежьте мелкими кусочками

Обжаривайте лук на растительном масле до золотистого цвета и горячим выложите на свеклу с морковью

Быстро и активно перемешайте овощи – под воздействием горячего, свекла не будет потом хрустеть

Полейте салат соевым соусом, уксусом, посыпьте специями по вкусу, перемешайте

Попробуйте на соль, если мало, тогда досолите

Накройте посуду крышкой и отправьте в холодильник на пару часов

Закуска из сырой свеклы получается очень вкусно, ароматной, аппетитной!