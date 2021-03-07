Закуска из сырой свеклы. С удовольствием кушают даже те, кто не любит этот овощ

Закуска из сырной свеклы сильно отличается от вареной свеклы. Но из сырой — получается намного вкуснее и полезнее. В салат мы добавим еще овощей, поэтому он у нас получится супер — витаминным! Приготовить его удастся за считанные минуты. Так что обязательно возьмите этот рецепт на заметку!
Закуска из сырой свеклы: ингредиенты
- 500 (пятьсот) гр — свеклы
- 300 (триста) гр — моркови
- 4 (четыре) ст. ложки — соевого соуса
- 350 (триста пятьдесят) гр — лука
- 100 (сто) гр — растительного масла
- 2 (две) ст. ложки — 9% уксуса или яблочного уксуса
- 2 (две) ст. ложки — сахара
- соль и специи по вкусу
Рецепт приготовления:
- Свеклу выбирайте темную, плотную. Это гарантия того, что такой овощ будет сладким и сочным
- Натрите на терке для корейской моркови свеклу и морковь
- Смешайте их, посыпьте сахаром и отставьте, пока свекла не даст сок
- Лук нарежьте мелкими кусочками
- Обжаривайте лук на растительном масле до золотистого цвета и горячим выложите на свеклу с морковью
- Быстро и активно перемешайте овощи – под воздействием горячего, свекла не будет потом хрустеть
- Полейте салат соевым соусом, уксусом, посыпьте специями по вкусу, перемешайте
- Попробуйте на соль, если мало, тогда досолите
- Накройте посуду крышкой и отправьте в холодильник на пару часов
Закуска из сырой свеклы получается очень вкусно, ароматной, аппетитной!
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