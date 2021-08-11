Пьяная курица в пиве. Сочное и ароматное блюдо

Пьяная курица в пиве имеет довольно пикантный вкус и понравится всем без исключения.
Пьяная курица в пиве: ингредиенты
- Пиво — 500 мл. (пятьсот миллилитров)
- Куриные бёдра — 5 шт. (пять штук)
- Куркума — 1 ч. л (одна чайная ложка)
- Репчатый лук — 3 шт. средние (три штуки)
- Соль, перец — по вкусу.
- Подсолнечное рафинированное масло
Способ приготовления:
- Тщательно промойте и обсушите куриные бёдра бумажным полотенцем.
- Каждый из мясных кусочков посолите и поперчите, посыпьте куркумой, специи втирайте в мясо руками.
- Подготовленную замаринованную курицу отправьте в холодильник минимум на полчаса, можете оставить на всю ночь.
- Лук нарежьте полу колечками и обжарьте в растительном масле на среднем огне до карамельного цвета, затем выложите на тарелку.
- Обжарьте кусочки курицы в том же самом масле до золотистой корочки, затем сверху выложите обжаренный лук.
- Всё залейте полутёплым пивом и тушите на среднем огне под закрытой крышкой в течение 30 минут.
- Затем крышку снимите, добавьте остальное пиво и тушите ещё 15 минут.
- Подавайте на стол с любым гарниром, картофельным пюре и домашним хлебом.
Пьяная курица в пиве — невероятно вкусная и ароматная.
Приятного аппетита!
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