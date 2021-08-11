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Пьяная курица в пиве. Сочное и ароматное блюдо

Пьяная курица в пиве имеет довольно пикантный вкус и понравится всем без исключения.

Пьяная курица в пиве: ингредиенты

Пьяная курица в пиве

  1. Пиво — 500 мл. (пятьсот миллилитров)
  2. Куриные бёдра — 5 шт. (пять штук)
  3. Куркума — 1 ч. л (одна чайная ложка)
  4. Репчатый лук — 3 шт. средние (три штуки)
  5. Соль, перец —  по вкусу.
  6. Подсолнечное рафинированное масло

Способ приготовления:

  • Тщательно промойте и обсушите куриные бёдра бумажным полотенцем.
  • Каждый из мясных кусочков посолите и поперчите, посыпьте куркумой, специи втирайте в мясо руками.
  • Подготовленную замаринованную курицу отправьте в холодильник минимум на полчаса, можете оставить на всю ночь.
  • Лук нарежьте полу колечками и обжарьте в растительном масле на среднем огне до карамельного цвета, затем выложите на тарелку.
  • Обжарьте кусочки курицы в том же самом масле до золотистой корочки, затем сверху выложите обжаренный лук.
  • Всё залейте полутёплым пивом и тушите на среднем огне под закрытой крышкой в течение 30 минут.
  • Затем крышку снимите, добавьте остальное пиво и тушите ещё 15 минут.
  • Подавайте на стол с любым гарниром, картофельным пюре и домашним хлебом.

Пьяная курица в пиве — невероятно вкусная и ароматная.

Пьяная курица в пиве. Сочное и ароматное блюдо 2

Приятного аппетита!

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