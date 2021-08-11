Пьяная курица в пиве. Сочное и ароматное блюдо

Пьяная курица в пиве имеет довольно пикантный вкус и понравится всем без исключения.

Пьяная курица в пиве: ингредиенты

Пиво — 500 мл. (пятьсот миллилитров) Куриные бёдра — 5 шт. (пять штук) Куркума — 1 ч. л (одна чайная ложка) Репчатый лук — 3 шт. средние (три штуки) Соль, перец — по вкусу. Подсолнечное рафинированное масло

Способ приготовления:

Тщательно промойте и обсушите куриные бёдра бумажным полотенцем.

Каждый из мясных кусочков посолите и поперчите, посыпьте куркумой, специи втирайте в мясо руками.

Подготовленную замаринованную курицу отправьте в холодильник минимум на полчаса, можете оставить на всю ночь.

Лук нарежьте полу колечками и обжарьте в растительном масле на среднем огне до карамельного цвета, затем выложите на тарелку.

Обжарьте кусочки курицы в том же самом масле до золотистой корочки, затем сверху выложите обжаренный лук.

Всё залейте полутёплым пивом и тушите на среднем огне под закрытой крышкой в течение 30 минут.

Затем крышку снимите, добавьте остальное пиво и тушите ещё 15 минут.

Подавайте на стол с любым гарниром, картофельным пюре и домашним хлебом.

Пьяная курица в пиве — невероятно вкусная и ароматная.

Приятного аппетита!