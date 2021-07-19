Всю зиму ем и ни о чем не жалею. Чесночные огурцы – закуска и заготовка на зиму

Огурцы всегда успешно сочетались с чесноком и сегодня многие делают салаты с таким составом овощей. Это простой, быстрый и вкусный рецепт, горчица в семенах придает не только пикантность, но и делаем салат с пикантными нотками.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

огурцы, 3 кг;

чеснок, 1 головка;

соль, 70 г;

сахар, 110 г;

уксус 6 %, 110 мл;

масло растительное, 100 мл;

горчица семенами, 1 – 2 ст.л.

Процесс приготовления

Огурцы промываем обрезаем кожуру, затем вновь хорошо моем.

Режем кружочками по 2 мм толщиной.

Засыпаем сахаром, растительным маслом, уксусом, солью, пропущенным через пресс чесноком. Хорошо перемешиваем массу и оставляем настаиваться на 40 минут.

Совет: сразу соль и сахар не всыпайте все, лучше потом досолите.

Периодически перемешиваем салат.

Раскладываем в стерилизованные баночки и заливаем до верху выделившимся соком. Насыпаем семена горчицы.

В кастрюлю укладываем полотенце и ставим банки, наливаем горячую воду по плечики. Накрываем крышками.

Стерилизуем 12 – 15 минут после закипания воды.

Вынимаем из кастрюли, плотно закручиваем крышки, переворачиваем банки и укутываем их до полного остывания.