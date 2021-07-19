Всю зиму ем и ни о чем не жалею. Чесночные огурцы – закуска и заготовка на зиму

Огурцы всегда успешно сочетались с чесноком и сегодня многие делают салаты с таким составом овощей. Это простой, быстрый и вкусный рецепт, горчица в семенах придает не только пикантность, но и делаем салат с пикантными нотками.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • огурцы, 3 кг;
  • чеснок, 1 головка;
  • соль, 70 г;
  • сахар, 110 г;
  • уксус 6 %, 110 мл;
  • масло растительное, 100 мл;
  • горчица семенами, 1 – 2 ст.л.

Процесс приготовления

Огурцы промываем обрезаем кожуру, затем вновь хорошо моем.

Режем кружочками по 2 мм толщиной.

Засыпаем сахаром, растительным маслом, уксусом, солью, пропущенным через пресс чесноком. Хорошо перемешиваем массу и оставляем настаиваться на 40 минут.

Совет: сразу соль и сахар не всыпайте все, лучше потом досолите.

Периодически перемешиваем салат.

Раскладываем в стерилизованные баночки и заливаем до верху выделившимся соком. Насыпаем семена горчицы.

В кастрюлю укладываем полотенце и ставим банки, наливаем горячую воду по плечики. Накрываем крышками.

Стерилизуем 12 – 15 минут после закипания воды.

Всю зиму ем и ни о чем не жалею. Чесночные огурцы – закуска и заготовка на зиму

Вынимаем из кастрюли, плотно закручиваем крышки, переворачиваем банки и укутываем их до полного остывания.

Салат получается очень ароматным, пикантным. По вкусу можно добавить еще много черного перца или смесь перцев, это для тех, кто любит острое.

Ссылка на первоисточник
Рецепты
Обсудить

Картина дня

наверх