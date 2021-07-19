Всю зиму ем и ни о чем не жалею. Чесночные огурцы – закуска и заготовка на зиму

Огурцы всегда успешно сочетались с чесноком и сегодня многие делают салаты с таким составом овощей. Это простой, быстрый и вкусный рецепт, горчица в семенах придает не только пикантность, но и делаем салат с пикантными нотками.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- огурцы, 3 кг;
- чеснок, 1 головка;
- соль, 70 г;
- сахар, 110 г;
- уксус 6 %, 110 мл;
- масло растительное, 100 мл;
- горчица семенами, 1 – 2 ст.л.
Процесс приготовления
Огурцы промываем обрезаем кожуру, затем вновь хорошо моем.
Режем кружочками по 2 мм толщиной.
Засыпаем сахаром, растительным маслом, уксусом, солью, пропущенным через пресс чесноком. Хорошо перемешиваем массу и оставляем настаиваться на 40 минут.
Совет: сразу соль и сахар не всыпайте все, лучше потом досолите.
Периодически перемешиваем салат.
Раскладываем в стерилизованные баночки и заливаем до верху выделившимся соком. Насыпаем семена горчицы.
В кастрюлю укладываем полотенце и ставим банки, наливаем горячую воду по плечики. Накрываем крышками.
Стерилизуем 12 – 15 минут после закипания воды.
Вынимаем из кастрюли, плотно закручиваем крышки, переворачиваем банки и укутываем их до полного остывания.
Салат получается очень ароматным, пикантным. По вкусу можно добавить еще много черного перца или смесь перцев, это для тех, кто любит острое.
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