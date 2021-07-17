Ирландский пирог. Орехи, карамель и сливочный ликёр- делают лакомство неповторимым

Ирландский пирог — идеальный десерт для утреннего чаепития.
Ирландский пирог: ингредиенты
Тесто:
- Мука – 200 г. (двести грамм)
- Яйцо – 1 шт. (одна штука)
- Сливочное масло – 80 г. (восемьдесят грамм)
- Сахар – 50 г. (пятьдесят грамм)
- Пекарский порошок – 1 ч. л. (одна чайная ложка)
- Ванилин – 1 ч. л. (одна чайная ложка)
- Соль – ¼ ч. л. (четверть чайной ложки)
Начинка:
- Сливочное масло – 100 г. (сто грамм)
- Апельсин – 1 шт. (одна штука)
- Сливочный ликёр – 100 мл. (сто миллилитров)
- Яйцо – 1 шт. (одна штука)
- Сахар – 150 г. (сто пятьдесят грамм)
- Грецкие орехи – 300 г. (триста грамм)
- Соль – ¼ ч. л. (четверть чайной ложки)
Способ приготовления:
- Сковороду небольшого диаметра с хорошим антипригарным покрытием нагрейте на слабом огне. Насыпьте 150 грамм сахара, соль. Карамель варите 5-6 минут, постоянно помешивая. После добавьте сливочное масло и тщательно перемешайте. Готовьте 1-2 минуты до мягкого карамельного оттенка.
- На четвертинки разделите ядра орехов и добавьте к карамели. Снимите с огня и ждите, чтобы сошёл снег.
- Добавьте взбитое яйцо, ликёр, цедру апельсина в карамельно-ореховый топпинг. Смешайте до однородности.
- В посуду для теста положите муку, 50 грамм сахара, ваниль, пекарский порошок, соль, кубики из 80 грамм сливочного масла. Все ингредиенты перемешайте.
- Положите смесь из сухих продуктов и масла горкой, сделайте углубление, вбейте яйцо. Вымешайте тесто. Заверните в плёнку и на пол часа положите в холодильник.
- Разогрейте духовку до 180 градусов.
- Раскатайте из теста пласт толщиной пол сантиметра. Размер пласта должен быть с запасом по 2 см на бортики. Переложите в форму и поправьте форму.
- Выложите начинку, распределите по поверхности. Разорвите остатки теста пальцами в крошки и положите поверх начинки.
- Пирог готовьте 30 минут при температуре 180 градусов.
- К столу подавайте слегка тёплым, можете полить сиропом или соусом.
Ирландский пирог — незабываемый десерт с хмельным аккордом.
Пеките на здоровье!
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