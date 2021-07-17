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Ирландский пирог. Орехи, карамель и сливочный ликёр- делают лакомство неповторимым

Ирландский пирог — идеальный десерт для утреннего чаепития.

Ирландский пирог: ингредиенты

Ирландский пирог

Тесто:

  1. Мука – 200 г. (двести грамм)
  2. Яйцо – 1 шт. (одна штука)
  3. Сливочное масло – 80 г. (восемьдесят грамм)
  4. Сахар – 50 г. (пятьдесят грамм)
  5. Пекарский порошок – 1 ч. л. (одна чайная ложка)
  6. Ванилин – 1 ч. л. (одна чайная ложка)
  7. Соль – ¼ ч. л. (четверть чайной ложки)

Начинка:

  1. Сливочное масло – 100 г. (сто грамм)
  2. Апельсин – 1 шт. (одна штука)
  3. Сливочный ликёр – 100 мл. (сто миллилитров)
  4. Яйцо – 1 шт. (одна штука)
  5. Сахар – 150 г. (сто пятьдесят грамм)
  6. Грецкие орехи – 300 г. (триста грамм)
  7. Соль – ¼ ч. л. (четверть чайной ложки)

Способ приготовления:

  • Сковороду небольшого диаметра с хорошим антипригарным покрытием нагрейте на слабом огне. Насыпьте 150 грамм сахара, соль. Карамель варите 5-6 минут, постоянно помешивая. После добавьте сливочное масло и тщательно перемешайте. Готовьте 1-2 минуты до мягкого карамельного оттенка.
  • На четвертинки разделите ядра орехов и добавьте к карамели. Снимите с огня и ждите, чтобы сошёл снег.
  • Добавьте взбитое яйцо, ликёр, цедру апельсина в карамельно-ореховый топпинг. Смешайте до однородности.
  • В посуду для теста положите муку, 50 грамм сахара, ваниль, пекарский порошок, соль, кубики из 80 грамм сливочного масла.
    Все ингредиенты перемешайте.
  • Положите смесь из сухих продуктов и масла горкой, сделайте углубление, вбейте яйцо. Вымешайте тесто. Заверните в плёнку и на пол часа положите в холодильник.
  • Разогрейте духовку до 180 градусов.
  • Раскатайте из теста пласт толщиной пол сантиметра. Размер пласта должен быть с запасом по 2 см на бортики. Переложите в форму и поправьте форму.
  • Выложите начинку, распределите по поверхности. Разорвите остатки теста пальцами в крошки и положите поверх начинки.
  • Пирог готовьте 30 минут при температуре 180 градусов.
  • К столу подавайте слегка тёплым, можете полить сиропом или соусом.

Ирландский пирог — незабываемый десерт с хмельным аккордом.

Ирландский пирог. Орехи, карамель и сливочный ликёр- делают лакомство неповторимым 2

Пеките на здоровье!

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