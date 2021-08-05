Оригинальная закуска из курицы. Блюдо как для повседневного стола, так и для праздничного

Оригинальная закуска из курицы получается безумно вкусной и аппетитной, Вам обязательно понравится.
Оригинальная закуска из курицы: ингредиенты
- Сыр — 40 гр. (сорок грамм)
- Куриная грудка — 70 гр. (семьдесят грамм)
- Яйца — 1 шт. (одна штука)
- Грецкие орехи — 40 гр. (сорок грамм)
- Сухой чеснок — 0,5 ч. л (половина чайной ложки)
- Майонез — 1 ст. л (одна столовая ложка)
- Соль — одна щепотка
Способ приготовления:
- Куриное филе отварите до готовностии, достаньте из воды и остудите.
- Яйцо также предварительно отварите, остудите и очистите.
- Филе нарежьте маленькими кубиками, добавьте яйца, натёртые на мелкой тёрке.
- Сыр также натрите, переложите к остальным продуктам, добавьте чеснок, соль и мйонез, тщательно перемешайте.
- Орехи измельчите, и высыпьте в отдельную тарелку.
- Сформируйте маленькие шарики и обваляйте их в орехах.
- Уложите на блюдо для подачи.
Оригинальная закуска из курицы удивит Вас своим вкусом.
Готовьте на здоровье!
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