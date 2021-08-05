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Оригинальная закуска из курицы. Блюдо как для повседневного стола, так и для праздничного

Оригинальная закуска из курицы получается безумно вкусной и аппетитной, Вам обязательно понравится.

Оригинальная закуска из курицы: ингредиенты

Оригинальная закуска из курицы

  1. Сыр — 40 гр. (сорок грамм)
  2. Куриная грудка — 70 гр. (семьдесят грамм)
  3. Яйца — 1 шт. (одна штука)
  4. Грецкие орехи — 40 гр. (сорок грамм)
  5. Сухой чеснок — 0,5 ч. л (половина чайной ложки)
  6. Майонез — 1 ст. л (одна столовая ложка)
  7. Соль — одна щепотка

Способ приготовления:

  • Куриное филе отварите до готовностии, достаньте из воды и остудите.
  • Яйцо также предварительно отварите, остудите и очистите.
  • Филе нарежьте маленькими кубиками, добавьте яйца, натёртые на мелкой тёрке.
  • Сыр также натрите, переложите к остальным продуктам, добавьте чеснок, соль и мйонез, тщательно перемешайте.
  • Орехи измельчите, и высыпьте в отдельную тарелку.
  • Сформируйте маленькие шарики и обваляйте их в орехах.
  • Уложите на блюдо для подачи.

Оригинальная закуска из курицы удивит Вас своим вкусом.

Оригинальная закуска из курицы. Блюдо как для повседневного стола, так и для праздничного 4

Готовьте на здоровье!

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