Почему у бабушки всегда был вкусный чай. Спустя годы я вернулся к её методу заварки

В начале 80-х годов прошлого века, мне, 13-ти летнему парнишке , пришлось жить у бабушки. Нет, с родителями было все в порядке да и родная квартира была не далеко, просто у бабушки был свой большой дом с огородом, а после смерти дедушки она боялась одна ночевать.

Бабушка рядом с дедушкой. Конец 70-х годов прошлого века. Личный архив автора.

Вечернее чаепитие с бабушкой

Так вот при нашем совместном проживании с бабушкой (её уже более 20 лет нет) у нас была традиция вечернего чаепития! Каждый вечер, примерно за час до сна бабушка кипятила чайник и заваривала чай.

Чай бабушка разливала обязательно в граненые стаканы (ни каких чайных пар с блюдцами!). Горячий чай обжигал пальцы, но это было не больно, а приятно. До сих пор, мои любимые двоюродные сестры Оля и Наташа пьют чай именно так, из стаканов.

А к чаю всегда были сухари запеченные в печке. Немного местами подгоревшие они тогда казались такими вкусными!

Секретный чай от бабушки

Что это был за чай! Яркий, насыщенный, очень вкусный!

И такой чай до какого-то времени был только у бабушки! Она была с хитринкой и никому не говорила свой секрет.

Но, потом я просто подглядел за тем как она заваривает чай и узнал её секрет.

В заварной чайничек вместе с заваркой она добавляла немного соды и немного сахара (прямо чуть-чуть, на кончике чайной ложки).

Секрет бабушки оказывается использовали широко в советском общепите

Потом оказалось, что такой метод заварки чая широко применяли в советском общепите. Он позволял сделать цвет чая более насыщенным, вкус более крепким, аромат более выраженным. Но при этом самого сухого чая использовалось при этом намного меньше.

Дело в том, что в СССР чай был не особенно качественным (не считая импортного индийского чая «со слоником»), а многие сотрудники общепита любили забирать «излишки» чая домой .

Какое-то время (ну наверное до выпускного в школе) я заваривал чай всегда только так!

А потом… а потом начался бум чая в пакетиках (треугольниках) и я тоже перешел на такой вот чай. Не всегда, честно говоря вкусный и приятный.

Возвращение к рецепту бабушки

Вспомнил я про бабушкин рецепт заваривания чая три года назад, после того как какое-то время мы пожили уже в Краснодаре.

Дело в том, что одна из бед этого южного города-миллионика, о которой не пишут разные (как и мы) «понаехавшие», это ужасное качество питьевой воды тут. А именно, что вода тут очень жесткая и в ней очень много «извести» (например после полива цветов ей через неделю вся почва становится белой).

Так вот если при заваривании этой водой в чай добавлять соду, то вода смягчается. И это чай уже приятней пить в несколько раз. А чай приобретает насыщенный цвет и аромат.

Как заварить чай по рецепту бабушки

1. Вскипятить воду.

2. Заварной чайник ополоснуть кипятком.

3. Добавить 2 столовые ложки крупнолистового чая, сахар и соду на кончике чайной ложки.

4. Залить смесь кипятком.

5. Закрыть крышкой и дать настояться 5 минут.

А какой чай предпочитаете вы? Тот что нужно заваривать самому или в пакетиках?