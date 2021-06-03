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Имбирный квас. Напиток, который станет незаменим в жаркие дни

Имбирный квас получается невероятно ароматным и вкусным. Такой напиток обязательно пригодится в жаркие летние дни.

Имбирный квас: ингредиенты

Имбирный квас

  1. Лимон — 1 шт. (одна штука)
  2. Имбирь — 20 гр. (двадцать грамм)
  3. Вода — 2 л. (два литра)
  4. Цедра одного лимона
  5. Сахар — 200 гр. (двести грамм)
  6. Изюм — 30 гр. (тридцать грамм)
  7. Сухие дрожжи — 1/4 ч.л (четверть чайной ложки)

Рецепт приготовления:

  • В отдельную ёмкость влейте воду комнатной температуры.
  • Затем всыпьте сахарный песок и полностью растворите.
  • С половины лимона снимите цедру и выжмите сок целого фрукта. Отправьте подготовленные ингредиенты к сахарной воде.
  • Имбирь очистите, натрите на мелкой тёрке и переложите к остальным продуктам.
  • Всыпьте дрожжи и всё хорошо перемешайте. После этого накройте марлей и оставьте на двое суток.
  • По истечении времени квас процедите и разлейте по бутылочкам.
  • После этого в каждую бутылочку добавьте небольшое количество изюма.
  • Бутылки закройте крышками и оставьте на 48 часов.
  • Когда бутылки станут настолько твёрдыми, что их нельзя будет сжать, можете поставить их в холодильник.

Имбирный квас получается не хуже покупного.

Имбирный квас. Напиток, который станет незаменим в жаркие дни 2

Приятного аппетита!

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