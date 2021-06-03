Имбирный квас. Напиток, который станет незаменим в жаркие дни

Имбирный квас получается невероятно ароматным и вкусным. Такой напиток обязательно пригодится в жаркие летние дни.
Имбирный квас: ингредиенты
- Лимон — 1 шт. (одна штука)
- Имбирь — 20 гр. (двадцать грамм)
- Вода — 2 л. (два литра)
- Цедра одного лимона
- Сахар — 200 гр. (двести грамм)
- Изюм — 30 гр. (тридцать грамм)
- Сухие дрожжи — 1/4 ч.л (четверть чайной ложки)
Рецепт приготовления:
- В отдельную ёмкость влейте воду комнатной температуры.
- Затем всыпьте сахарный песок и полностью растворите.
- С половины лимона снимите цедру и выжмите сок целого фрукта. Отправьте подготовленные ингредиенты к сахарной воде.
- Имбирь очистите, натрите на мелкой тёрке и переложите к остальным продуктам.
- Всыпьте дрожжи и всё хорошо перемешайте. После этого накройте марлей и оставьте на двое суток.
- По истечении времени квас процедите и разлейте по бутылочкам.
- После этого в каждую бутылочку добавьте небольшое количество изюма.
- Бутылки закройте крышками и оставьте на 48 часов.
- Когда бутылки станут настолько твёрдыми, что их нельзя будет сжать, можете поставить их в холодильник.
Имбирный квас получается не хуже покупного.
Приятного аппетита!
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