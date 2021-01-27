Домашний хлеб без замеса: вкусный и мягкий, долгое время остается свежим

Домашний хлеб без замеса – вкусный, ароматный и мягкий! И что примечательно, что такой хлеб надолго остается свежим!

Домашний хлеб без замеса: ингредиенты

500 (пятьсот) гр – муки Полторы ч. ложки – соли 10 (десять) гр – живых дрожжей 370 (триста семьдесят) мл – воды комнатной температуры

Рецепт домашнего хлеба без замеса:

Воду и дрожжи соедините, и смешайте до растворения дрожжей

Муку просейте

В воду и дрожжи добавьте соль и муку. Начните вымешивать тесто руками

Накройте тесто и уберите в теплое место часа на два

Желательно иметь форму для хлеба. Но если нет, то используйте гусятницу, чугунок. Форму присыпьте мукой и смажьте маслом

Выложите тесто, раскатайте его. Пласт соберите в конверт и швом вниз положите в форму. Накройте пленкой и пусть стоит полчаса в теплом месте

Духовка должна быть разогрета до 250 градусов, накройте форму и выпекайте хлеб полчаса, потом снимите крышку, и выпекайте 15 минут.

Домашний хлеб без замеса удался на славу!