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Домашний хлеб без замеса: вкусный и мягкий, долгое время остается свежим

Домашний хлеб без замеса – вкусный, ароматный и мягкий! И что примечательно, что такой хлеб надолго остается свежим!

Домашний хлеб без замеса: ингредиенты

Домашний хлеб без замеса

  1. 500 (пятьсот) гр – муки
  2. Полторы ч. ложки – соли
  3. 10 (десять) гр – живых дрожжей
  4. 370 (триста семьдесят) мл – воды комнатной температуры

Рецепт домашнего хлеба без замеса:

Домашний хлеб без замеса

  • Воду и дрожжи соедините, и смешайте до растворения дрожжей
  • Муку просейте
  • В воду и дрожжи добавьте соль и муку. Начните вымешивать тесто руками
  • Накройте тесто и уберите в теплое место часа на два
  • Желательно иметь форму для хлеба. Но если нет, то используйте гусятницу, чугунок. Форму присыпьте мукой и смажьте маслом
  • Выложите тесто, раскатайте его. Пласт соберите в конверт и швом вниз положите в форму. Накройте пленкой и пусть стоит полчаса в теплом месте
  • Духовка должна быть разогрета до 250 градусов, накройте форму и выпекайте хлеб полчаса, потом снимите крышку, и выпекайте 15 минут.

Домашний хлеб без замеса удался на славу!

Домашний хлеб без замеса

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