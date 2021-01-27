Домашний хлеб без замеса: вкусный и мягкий, долгое время остается свежим

Домашний хлеб без замеса – вкусный, ароматный и мягкий! И что примечательно, что такой хлеб надолго остается свежим!
Домашний хлеб без замеса: ингредиенты
- 500 (пятьсот) гр – муки
- Полторы ч. ложки – соли
- 10 (десять) гр – живых дрожжей
- 370 (триста семьдесят) мл – воды комнатной температуры
Рецепт домашнего хлеба без замеса:
- Воду и дрожжи соедините, и смешайте до растворения дрожжей
- Муку просейте
- В воду и дрожжи добавьте соль и муку. Начните вымешивать тесто руками
- Накройте тесто и уберите в теплое место часа на два
- Желательно иметь форму для хлеба. Но если нет, то используйте гусятницу, чугунок. Форму присыпьте мукой и смажьте маслом
- Выложите тесто, раскатайте его. Пласт соберите в конверт и швом вниз положите в форму. Накройте пленкой и пусть стоит полчаса в теплом месте
- Духовка должна быть разогрета до 250 градусов, накройте форму и выпекайте хлеб полчаса, потом снимите крышку, и выпекайте 15 минут.
Домашний хлеб без замеса удался на славу!
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