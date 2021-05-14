Луковая закуска. Это блюдо встретишь не на каждом столе, но не забудешь никогда

Луковая закуска получается очень оригинальной и вкусной, она понравится всем вашим родным и друзьям.
Луковая закуска: ингредиенты
- Лук — 3-4 шт. (три-четыре штуки)
- Грибы любые — 100 гр. (сто грамм)
- Грудинка — 100 гр. (сто грамм)
- Морковь — 1 шт. (одна штука)
- Сыр — 50 гр. (пятьдесят грамм)
- Паста томатная — 1 ч. л (одна чайная ложка)
- Масло растительное — 2 ст. л (две столовые ложки)
- Зелень, соль, специи — по вкусу
Рецепт приготовления:
- Очистите лук от шелухи, нарежьте кольцами толщиной 2-3 см. Сердцевину уберите, кольца опустите в кипящую воду на две минуты. Затем лук выложите в дуршлаг.
- Очистите морковь и натрите на крупной или средней тёрке, аналогично поступите с сыром.
- Отварные грибы и грудинку нарежьте кубиками.
- Мелко нашинкуйте зелень.
- Оставшиеся сердцевины от лука нарежьте и обжарьте до прозрачности. К луку добавьте грибы и морковь, выложите грудинку, зелень, томатную пасту и перемешайте.
- Противень либо форму смажьте растительным маслом, разложите луковые кольца. В них аккуратно выложите начинку и посыпьте сыром.
- Поставьте на 20 минут в разогретую до 180 градусов духовку.
- Закуску можете выложить на блюдо, украсить зеленью и подать к столу.
Луковая закуска получается очень вкусной и полезной.
Готовьте на здоровье!
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