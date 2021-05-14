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Луковая закуска. Это блюдо встретишь не на каждом столе, но не забудешь никогда

Луковая закуска получается очень оригинальной и вкусной, она понравится всем вашим родным и друзьям.

Луковая закуска: ингредиенты

Луковая закуска

  1. Лук — 3-4 шт. (три-четыре штуки)
  2. Грибы любые — 100 гр. (сто грамм)
  3. Грудинка — 100 гр. (сто грамм)
  4. Морковь — 1 шт. (одна штука)
  5. Сыр — 50 гр. (пятьдесят грамм)
  6. Паста томатная — 1 ч. л (одна чайная ложка)
  7. Масло растительное — 2 ст. л (две столовые ложки)
  8. Зелень, соль, специи — по вкусу

Рецепт приготовления:

  • Очистите лук от шелухи, нарежьте кольцами толщиной 2-3 см. Сердцевину уберите, кольца опустите в кипящую воду на две минуты. Затем лук выложите в дуршлаг.
  • Очистите морковь и натрите на крупной или средней тёрке, аналогично поступите с сыром.
  • Отварные грибы и грудинку нарежьте кубиками.
  • Мелко нашинкуйте зелень.
  • Оставшиеся сердцевины от лука нарежьте и обжарьте до прозрачности. К луку добавьте грибы и морковь, выложите грудинку, зелень, томатную пасту и перемешайте.
  • Противень либо форму смажьте растительным маслом, разложите луковые кольца. В них аккуратно выложите начинку и посыпьте сыром.
  • Поставьте на 20 минут в разогретую до 180 градусов духовку.
  • Закуску можете выложить на блюдо, украсить зеленью и подать к столу.

Луковая закуска получается очень вкусной и полезной.

Луковая закуска. Это блюдо встретишь не на каждом столе, но не забудешь никогда 2

 

Готовьте на здоровье!

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