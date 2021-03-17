Быстрая пицца на завтрак — с колбасой и сыром, такая вкусная. Самый раз для завтраков школьникам. Готовится очень быстро и просто. Получается тягучей и сочной.
Быстрая пицца на завтрак: ингредиенты
- 100 (сто) гр — твердого сыра
- 80 (восемьдесят) гр — вареной колбасы
- 4 (четыре) шт — яиц
- 50 (пятьдесят) мл — молока
- 1 (одна) шт — помидоров
- 1 (одна) ст. ложка — кетчупа
- соль по вкусу
- зеленый лук по вкусу
- черный молотый перец по вкусу
Рецепт приготовления:
- Яйца вбейте в глубокую посуду, посолите и поперчите. Залейте молоком и взбейте всё при помощи венчика. Нарежьте батон ломтиками. Они должны поместиться на сковороде
- Колбасу и помидор нарежьте тонкими кружочками. На сковороде разогрейте масло. Затем ломтики батона окуните в яичную смесь, выложите на сковороду
- Оставшуюся яичную массу вылейте сверху. Накройте сковороду крышкой. Готовьте до румяности на среднем огне. Затем его переверните, смажьте кетчупом
- Поверх коржа выложите колбасу с помидорами, посыпьте всё измельченной зеленью, тертым сыром и специями. Снова накройте блюдо крышкой. Готовьте, сыр должен расплавиться
- Быстрая пицца на завтрак займет по времени минут пятнадцать. Как видите, ингредиенты все доступные! И в приготовлении все очень просто! Готовьте на здоровье!
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