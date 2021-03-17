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Быстрая пицца на завтрак

Быстрая пицца на завтрак — с колбасой и сыром, такая вкусная. Самый раз для завтраков школьникам. Готовится очень быстро и просто. Получается тягучей и сочной.

Быстрая пицца на завтрак

Быстрая пицца на завтрак: ингредиенты

  1. 100 (сто) гр — твердого сыра
  2. 80 (восемьдесят) гр — вареной колбасы
  3. 4 (четыре) шт — яиц
  4. 50 (пятьдесят) мл — молока
  5. 1 (одна) шт — помидоров
  6. 1 (одна) ст. ложка — кетчупа
  7. соль по вкусу
  8. зеленый лук по вкусу
  9. черный молотый перец по вкусу

Рецепт приготовления:

  • Яйца вбейте в глубокую посуду, посолите и поперчите. Залейте молоком и взбейте всё при помощи венчика. Нарежьте батон ломтиками. Они должны поместиться на сковороде
  • Колбасу и помидор нарежьте тонкими кружочками. На сковороде разогрейте масло. Затем ломтики батона окуните в яичную смесь, выложите на сковороду

Быстрая пицца на завтрак

  • Оставшуюся яичную массу вылейте сверху. Накройте сковороду крышкой. Готовьте  до румяности на среднем огне. Затем его переверните, смажьте кетчупом
  • Поверх коржа выложите колбасу с помидорами, посыпьте всё измельченной зеленью, тертым сыром и специями. Снова накройте блюдо крышкой. Готовьте, сыр должен расплавиться
  • Быстрая пицца на завтрак займет по времени минут пятнадцать. Как видите, ингредиенты все доступные! И в приготовлении все очень просто!
    Готовьте на здоровье!
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