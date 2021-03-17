Быстрая пицца на завтрак — с колбасой и сыром, такая вкусная. Самый раз для завтраков школьникам. Готовится очень быстро и просто. Получается тягучей и сочной.

Быстрая пицца на завтрак: ингредиенты

100 (сто) гр — твердого сыра 80 (восемьдесят) гр — вареной колбасы 4 (четыре) шт — яиц 50 (пятьдесят) мл — молока 1 (одна) шт — помидоров 1 (одна) ст. ложка — кетчупа соль по вкусу зеленый лук по вкусу черный молотый перец по вкусу

Рецепт приготовления:

Яйца вбейте в глубокую посуду, посолите и поперчите. Залейте молоком и взбейте всё при помощи венчика. Нарежьте батон ломтиками. Они должны поместиться на сковороде

Колбасу и помидор нарежьте тонкими кружочками. На сковороде разогрейте масло. Затем ломтики батона окуните в яичную смесь, выложите на сковороду