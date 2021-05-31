Пирог с клубникой в сметанной заливке. Этот десерт можно назвать — Королевский шик

Пирог с клубникой в сметанной заливке идеально подойдёт к утреннему чаю или кофе.
Пирог с клубникой в сметанной заливке: ингредиенты
Тесто:
- Сливочное масло — 100 гр. (сто грамм)
- Мука — 200 гр. (двести грамм)
- Яйца — 1 шт. (одна штука)
- Сахар — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
Начинка:
- Сметана — 300 гр. (триста грамм)
- Клубника — 500 гр. (пятьсот грамм)
- Яйца — 3 шт. (три штуки)
- Мука — 3 ст. л (три столовые ложки)
- Сахар — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
- Ванилин — 10 гр. (десять грамм)
Процесс приготовления:
- Охлаждённое масло вместе с мукой порубите ножом. Затем добавьте сахар и яйцо, быстро замесите тесто. Сформируйте шар, оберните плёнкой и отправьте в холодильник на 30 минут.
- Приготовьте заливку — сметану, сахар, яйца, ванильный сахар и муку взбейте венчиком.
- Разрежьте клубнику на две либо четыре части.
- Песочное тесто выложите в форму, наколите вилкой в нескольких местах.
- Сверху выложите ягоды и залейте сметанным кремом.
- Выпекайте 40 минут при 180 градусах.
Пирог с клубникой в сметанной заливке — настоящий королевский десерт.
Пеките на здоровье!
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