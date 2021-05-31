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Пирог с клубникой в сметанной заливке. Этот десерт можно назвать — Королевский шик

Пирог с клубникой в сметанной заливке идеально подойдёт к утреннему чаю или кофе.

Пирог с клубникой в сметанной заливке: ингредиенты

Пирог с клубникой в сметанной заливке

Тесто:

  1. Сливочное масло — 100 гр. (сто грамм)
  2. Мука — 200 гр. (двести грамм)
  3. Яйца — 1 шт. (одна штука)
  4. Сахар — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)

Начинка:

  1. Сметана — 300 гр. (триста грамм)
  2. Клубника — 500 гр. (пятьсот грамм)
  3. Яйца — 3 шт. (три штуки)
  4. Мука — 3 ст. л  (три столовые ложки)
  5. Сахар — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
  6. Ванилин — 10 гр. (десять грамм)

Процесс приготовления:

  • Охлаждённое масло вместе с мукой порубите ножом. Затем добавьте сахар и яйцо, быстро замесите тесто. Сформируйте шар, оберните плёнкой и отправьте в холодильник на 30 минут.
  • Приготовьте заливку — сметану, сахар, яйца, ванильный сахар и муку взбейте венчиком.
  • Разрежьте клубнику на две либо четыре части.
  • Песочное тесто выложите в форму, наколите вилкой в нескольких местах.
  • Сверху выложите ягоды и залейте сметанным кремом.
  • Выпекайте 40 минут при 180 градусах.

Пирог с клубникой в сметанной заливке — настоящий королевский десерт.

Пирог с клубникой в сметанной заливке. Этот десерт можно назвать - Королевский шик 2

Пеките на здоровье!

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