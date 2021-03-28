Вкуснее шампиньонов и без уксуса! Готовлю соленые грибы Вешенки за сутки: рецепт быстрой засолки грибов горячим способом

Соленые грибочки – это традиционная закуска на любом праздничном столе. Этот рецепт поможет вам быстро и просто сделать очень вкусные грибы, которые промаринуются всего сутки и вы получите хрустящую и ароматную закуску.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:



вешенки, 1 кг;

вода, 0.5 л;

соль, 1 ст.л;

сахар, 0.5 ч.л;

лавровый лист, 2 шт;

семена горчицы, перец горошком, кориандр, тмин и укроп по ¼ ч.л.

Процесс приготовления

Грибы очищаем и промываем.

Воду смешиваем с солью и сахаром, всеми перечисленными специями.

Ставим кастрюлю на огонь, доводим до кипения и варим 7 минут.

Грибы варим до кипения в воде, варим 15 минут.

Совет: время варки грибов зависит от их размера, если у вас маленькие или кусочки грибов, достаточно 10 минут.

Укладываем грибы в емкость и крышкой, смешиваем с дольками чеснока, заливаем горячим маринадом и добавляем лавровый лист.

Накрываем емкость крышкой, остужаем и отправляем на сутки в холодильник.

При подаче можно заправить маринованные грибы растительным маслом, лимонным соком, перцем, зеленью и луком.

По этому рецепту я еще делаю и шампиньоны, они также получаются крепенькими и плотными, хрустящими.