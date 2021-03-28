Вкуснее шампиньонов и без уксуса! Готовлю соленые грибы Вешенки за сутки: рецепт быстрой засолки грибов горячим способом

Соленые грибочки – это традиционная закуска на любом праздничном столе. Этот рецепт поможет вам быстро и просто сделать очень вкусные грибы, которые промаринуются всего сутки и вы получите хрустящую и ароматную закуску.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- вешенки, 1 кг;
- вода, 0.5 л;
- соль, 1 ст.л;
- сахар, 0.5 ч.л;
- лавровый лист, 2 шт;
- семена горчицы, перец горошком, кориандр, тмин и укроп по ¼ ч.л.
Процесс приготовления
Грибы очищаем и промываем.
Воду смешиваем с солью и сахаром, всеми перечисленными специями.
Ставим кастрюлю на огонь, доводим до кипения и варим 7 минут.
Грибы варим до кипения в воде, варим 15 минут.
Совет: время варки грибов зависит от их размера, если у вас маленькие или кусочки грибов, достаточно 10 минут.
Укладываем грибы в емкость и крышкой, смешиваем с дольками чеснока, заливаем горячим маринадом и добавляем лавровый лист.
Накрываем емкость крышкой, остужаем и отправляем на сутки в холодильник.
При подаче можно заправить маринованные грибы растительным маслом, лимонным соком, перцем, зеленью и луком.
По этому рецепту я еще делаю и шампиньоны, они также получаются крепенькими и плотными, хрустящими.
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