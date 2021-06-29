Скороспелое, пышное тесто для любой выпечки. Пирожки с яйцом и луком

Тесто на молоке и газировке получается очень мягким и воздушным, прекрасно подходит для пирожков с разными начинками, рулетов. Возни с ним не много, поэтому, оно всегда выручает, когда нет времени на долгие кухонные занятия.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- молоко и газированная вода по 100 мл;
- масло растительное рафинированное, 50 мл;
- дрожжи, 15 г;
- сахар, 2 ст.л;
- соль щепотка;
- мука, около 400 г.
Для приготовления начинки необходимо:
- яйца, 7 шт;
- зеленый лук хороший пучок;
- лук, 200 г;
- соль и перец.
Процесс приготовления
Яйца отвариваем и остужаем, мелко рубим вместе с зеленым луком и обжаренным репчатым луком, солью и перцем.
В теплом молоке смешиваем сахар и дрожжи, перемешиваем.
Просеянную муку смешиваем с солью и в углубление вливаем молочную массу, вымешиваем до каши.
Вливаем газированную воду и растительное масло.
Совет: вода и растительное масло должны быть комнатной температуры, а молоко – теплым. Муки сразу все количество не всыпайте, будете добавлять, когда вымешиваете на столе.
Тесто должно быть мягким и податливым, не липким.
Накрываем тесто и оставляем в теплом месте.
Формируем пирожки с начинкой, накрываем и оставляем на 10 минут.
Противень застилаем пергаментом и выкладываем пирожки, смазываем желтками, взбитыми с водой или молоком.Оставляем на 5 минут, чтобы смазка подсохла, так они будут красиво выглядеть.
Выпекаем при 190 градусах около 20 минут.
Горячие пирожки смазываем растопленным сливочным маслом.
Очень мягкие и воздушные, нежные, свежими будут и на следующий день. Начинку берите любую по своему вкусу, соленую или сладкую.
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