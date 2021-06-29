Скороспелое, пышное тесто для любой выпечки. Пирожки с яйцом и луком

Тесто на молоке и газировке получается очень мягким и воздушным, прекрасно подходит для пирожков с разными начинками, рулетов. Возни с ним не много, поэтому, оно всегда выручает, когда нет времени на долгие кухонные занятия.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

молоко и газированная вода по 100 мл;

масло растительное рафинированное, 50 мл;

дрожжи, 15 г;

сахар, 2 ст.л;

соль щепотка;

мука, около 400 г.

Для приготовления начинки необходимо:

яйца, 7 шт;

зеленый лук хороший пучок;

лук, 200 г;

соль и перец.

Процесс приготовления

Яйца отвариваем и остужаем, мелко рубим вместе с зеленым луком и обжаренным репчатым луком, солью и перцем.

В теплом молоке смешиваем сахар и дрожжи, перемешиваем.

Просеянную муку смешиваем с солью и в углубление вливаем молочную массу, вымешиваем до каши.

Вливаем газированную воду и растительное масло.

Совет: вода и растительное масло должны быть комнатной температуры, а молоко – теплым. Муки сразу все количество не всыпайте, будете добавлять, когда вымешиваете на столе.

Тесто должно быть мягким и податливым, не липким.

Накрываем тесто и оставляем в теплом месте.

Формируем пирожки с начинкой, накрываем и оставляем на 10 минут.

Противень застилаем пергаментом и выкладываем пирожки, смазываем желтками, взбитыми с водой или молоком.

Оставляем на 5 минут, чтобы смазка подсохла, так они будут красиво выглядеть.

Выпекаем при 190 градусах около 20 минут.

Горячие пирожки смазываем растопленным сливочным маслом.

Очень мягкие и воздушные, нежные, свежими будут и на следующий день. Начинку берите любую по своему вкусу, соленую или сладкую.