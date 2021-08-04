Сочнее, чем блинчики с начинкой. Ужин из кабачков и фарша на сковороде

Простой рецепт вкусного, сытного и полезного блюда. Блюдо получается как блинчики с начинкой из фарша, тогда вы потратите времени на готовку гораздо меньше.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

кабачки, 500 г;

сладкий перец, 100 г;

фарш мясной, 200 г;

яйца, 2 шт;

сметана жирная, 3 ст.л;

мука, 4 ст.л;

сыр, 100 г;

чеснок, 2 зубчика;

соль, перец, специи.

Процесс приготовления

Лук режем мелким кубиком и пассируем на растительном масле.

Добавляем в сковороду фарш, солим и перчим, заправляем специями по вкусу и обжариваем массу до готовности. Процесс занимает около 10 минут.

Кабачки трем на крупной терке и отжимаем.

Смешиваем кабачковую массу со сметаной, яйцами и тертым чесноком.

Солим и перчим.

Совет: можно еще добавить кориандр, базилик, свежую зелень.

Всыпаем муку, хорошо перемешиваем массу.

Разогреваем немного растительного масла в сковороде и выкладываем столько теста, чтобы получился тонкий и большой блин.

Накрываем крышкой и жарим на небольшом огне 5 – 7 минут.

На одну сторону блина (не переворачиваем) кладем немного начинки, тертого сыра и второй стороной накрываем.

Должен получится «чебурек».

Обжариваем под крышкой его около 1 минуты, пока не расплавится сыр внутри.