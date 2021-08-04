Сочнее, чем блинчики с начинкой. Ужин из кабачков и фарша на сковороде

Простой рецепт вкусного, сытного и полезного блюда. Блюдо получается как блинчики с начинкой из фарша, тогда вы потратите времени на готовку гораздо меньше.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
кабачки, 500 г;
сладкий перец, 100 г;
фарш мясной, 200 г;
яйца, 2 шт;
сметана жирная, 3 ст.л;
мука, 4 ст.л;
сыр, 100 г;
чеснок, 2 зубчика;
соль, перец, специи.
Процесс приготовления
Лук режем мелким кубиком и пассируем на растительном масле.
Добавляем в сковороду фарш, солим и перчим, заправляем специями по вкусу и обжариваем массу до готовности. Процесс занимает около 10 минут.
Кабачки трем на крупной терке и отжимаем.
Смешиваем кабачковую массу со сметаной, яйцами и тертым чесноком.
Солим и перчим.
Совет: можно еще добавить кориандр, базилик, свежую зелень.
Всыпаем муку, хорошо перемешиваем массу.
Разогреваем немного растительного масла в сковороде и выкладываем столько теста, чтобы получился тонкий и большой блин.
Накрываем крышкой и жарим на небольшом огне 5 – 7 минут.
На одну сторону блина (не переворачиваем) кладем немного начинки, тертого сыра и второй стороной накрываем.
Должен получится «чебурек».
Обжариваем под крышкой его около 1 минуты, пока не расплавится сыр внутри.
Таким образом готовим все блины и получаем очень мягкое и нежное, аппетитное и сытное блюдо. Подаю с острыми соусами и просто со сметаной или смазываю сливочным маслом.
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