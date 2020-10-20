Вкусная идея для ужина. Вкусней всего с капустой

Рецепт такой запеканки с капустой, мне подсказала подруга, которая давно ее готовит и всем очень нравится. В запеканку вы также можете добавлять и другие продукты, к примеру, фарш мясной.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- яйца, 4 шт;
- сметана, половина стакана;
- мука, четверть стакана;
- разрыхлитель и кукурузный крахмал по половине ч.л;
- соль, 1 ч.л с половинкой;
- капуста, 500 г;
- лук зеленый, пучок;
- сыр, 50 г.
Процесс приготовления
Капусту шинкуем и солим, несколько минут мнем руками и оставляем ее на несколько минут. Яйца смешиваем с жирной сметаной или йогуртом, можно с кефиром, но тогда муки вам потребуется больше.
В тесто еще добавляем соль и перец, перемешиваем венчиком до однородности.
Всыпаем муку и разрыхлитель, перемешиваем до однородности.
Лук зеленый мелко режем и добавляем в тесто.
В форму для запекания выкладываем ровным слоем капусту и заливаем заливкой, посыпаем тертым сыром.
Духовку разогреваем до 180 градусов и запекаем 40 – 50 минут.
Совет: время выпечки зависит от размера вашей формы, какой высоты будет запеканка.
Подаем запеканку в горячем и в холодном виде, она очень вкусная и так, и так.
Сыр вы можете добавить и за 10 минут до окончания запекания, если вы боитесь, что он подгорит.
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