Вкусная идея для ужина. Вкусней всего с капустой

Рецепт такой запеканки с капустой, мне подсказала подруга, которая давно ее готовит и всем очень нравится. В запеканку вы также можете добавлять и другие продукты, к примеру, фарш мясной.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

яйца, 4 шт;

сметана, половина стакана;

мука, четверть стакана;

разрыхлитель и кукурузный крахмал по половине ч.л;

соль, 1 ч.л с половинкой;

капуста, 500 г;

лук зеленый, пучок;

сыр, 50 г.

Процесс приготовления

Капусту шинкуем и солим, несколько минут мнем руками и оставляем ее на несколько минут. Яйца смешиваем с жирной сметаной или йогуртом, можно с кефиром, но тогда муки вам потребуется больше.

В тесто еще добавляем соль и перец, перемешиваем венчиком до однородности.

Всыпаем муку и разрыхлитель, перемешиваем до однородности.

Лук зеленый мелко режем и добавляем в тесто.

В форму для запекания выкладываем ровным слоем капусту и заливаем заливкой, посыпаем тертым сыром.

Духовку разогреваем до 180 градусов и запекаем 40 – 50 минут.

Совет: время выпечки зависит от размера вашей формы, какой высоты будет запеканка.

Подаем запеканку в горячем и в холодном виде, она очень вкусная и так, и так.

Сыр вы можете добавить и за 10 минут до окончания запекания, если вы боитесь, что он подгорит.